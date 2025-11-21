İzmir'de satsuma mandalinası mesaisi başladı: Ürünler hem yurt içine hem yurt dışına gönderilecek

Şahin, şunları da ifade etti: "Toplanan ürünlerin bir kısmı depolara bir kısmı ise yurt dışına sevk ediliyor. Bu yıl rekoltemiz 165 bin ton bandında olacak. Üreticilerimiz bir önceki yıl verimin düşük olduğu bir yıl yaşamıştı. Bu sene bir memnuniyetleri var. Bu sene mevcuttaki kaliteli ürün, üretici ve tüketiciyi memnun edecek şekilde pazardaki yerini alacaktır."