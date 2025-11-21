İzmir'de satsuma mandalinası mesaisi başladı: Ürünler hem yurt içine hem yurt dışına gönderilecek

İzmir, yaklaşık 46 bin dekarlık alanda elde edilen yıllık ortalama 150 bin tonluk üretimiyle, Türkiye’de satsuma mandalina üretiminde ikinci sırada yer alıyor.
Aroması ve ince zarıyla iç pazar ve ihracatta ilgi gören satsuma, çoğunlukla kentin kıyı kesimlerindeki Seferihisar, Menderes ve Selçuk ilçelerinde yetiştiriliyor.
Bölge çiftçisine önemli gelir sağlayan ürünün ekim ayında başlayan hasadı aralık ayına kadar sürüyor.
Sabah saatlerinde bahçelere gelen mevsimlik işçiler, tek tek ağaçlardan kestikleri mandalinaları kasalara koyuyor. Kasalar kamyonlarla tesislere ulaştırılıyor.
Bu tesislerde boyutlandırma ve temizleme işlemleri yapılan mandalinalar dış ve iç pazara sunuluyor.
İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, satsuma mandalinasının kentin önemli bir tarımsal ürünü olduğunu ifade etti.
Şahin ayrıca, Türkiye'de satsuma mandalinasının çoğunlukla Hatay ve İzmir'de üretildiğinin de altını çizdi.
Mustafa Şahin, "Bu sene mandalinada 'var' senemiz ve ürün kalitesi iyi. Dış pazarda bu mandalinanın müşterisi var. Şu an hasat sürecindeyiz. Biz hasadı düğün olarak görüyoruz. Bahçenin her tarafında işçiler mandalinaları topluyor, kasalıyor, ayıklama, ihracat veya iç pazara." dedi.
Şahin, satsuma mandalinasında kaliteyi yükseltmek için iyi tarım uygulamalarını artırdıklarını ve Akdeniz meyve sineğiyle ilgili önemli çalışmalara imza attıklarını dile getirdi.
Şahin, şunları da ifade etti: "Toplanan ürünlerin bir kısmı depolara bir kısmı ise yurt dışına sevk ediliyor. Bu yıl rekoltemiz 165 bin ton bandında olacak. Üreticilerimiz bir önceki yıl verimin düşük olduğu bir yıl yaşamıştı. Bu sene bir memnuniyetleri var. Bu sene mevcuttaki kaliteli ürün, üretici ve tüketiciyi memnun edecek şekilde pazardaki yerini alacaktır."
Seferihisar'a bağlı Ürkmez Mahallesi'nde faaliyet gösteren çiftçi Memduh Kırdağ da satsuma mandalinasının kendileri için vazgeçilmez bir ürün olduğunu söyledi.
Kırdağ, iyi bir sezon geçirdiklerini kaydederek, "Bu yıl ürünün kalitesi güzel. Türkiye'nin tadı ve kalitesiyle en güzel mandalinası yöremizde olur." dedi.