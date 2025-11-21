Borsada 7 şirket dün geri alım yaptığını duyurdu (20 Kasım)

Açıklama şöyle:

20.11.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,74 TL - 15,75 TL fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 20.11.2025 tarihi itibariyle %5,08'e ulaşmıştır.