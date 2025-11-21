Borsada 7 şirket dün geri alım yaptığını duyurdu (20 Kasım)

Borsada 20 Kasım'daki pay geri alım işlemlerini duyuran 7 şirket şöyle:
1 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKFGY)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2025 tarihli kararı kapsamında; 20.11.2025 tarihinde 400.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 44.971.784 adet payın sermayeye oranı %1,1531'dir.
2 AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. (AKFIS)
Açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarihli kararı kapsamında 20.11.2025 tarihinde 45.000 adet pay geri alınmış olup, geri alım programı kapsamında geri alınan toplam 5.425.162 adet payın sermayeye oranı %0,8522'dir.
3 BLUME METAL KİMYA A.Ş. (BLUME)
Açıklama şöyle:
20.03.2025 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 20.11.2025 tarihinde 200.000 tl nominal değerli 9.194.000 tl lik geri alım gerçekleşmiştir.
Not1;Şirketimizin ticari alacak olarak virman gelen 250.000 TL nominal değerli BLUME hissesi mevcut olup geri alınan 200.000 TL nominal değerli pay ile toplam 450.000 tl nominal paya ulaşmıştır. Bu payların sermayeye oranı %0,257 dir.
Not2:Hak Kullanımı şablonlarının yapısı nedeniyle, Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık alanına ortaklığımızın değişen ünvanı yansımamış olup, ilgili alanda eski ünvanımız yer almaktadır.
4 ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
Açıklama şöyle:
Şirketimiz 20.11.2025 tarihinde 19,70 - 19,98 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 19,89 TL) 210.028 adet toplam nominal tutarlı alım işlemi gerçekleştirmiştir.
Bu işlemle birlikte, bugüne kadar geri alınan toplam B grubu pay sayısı 4.373.381 adet olup, alınan paylar sonrasında Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'nin sermayedeki payı %0,875 olmuştur.
5 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)
Açıklama şöyle:
20.11.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,74 TL - 15,75 TL fiyat aralığından 25.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 20.11.2025 tarihi itibariyle %5,08'e ulaşmıştır.
6 NET HOLDİNG A.Ş. (NTHOL)
Açıklama şöyle:
20.11.2025 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 48,72 - 48,80 TL fiyat aralığından 110.000 TL toplam nominal bedelli 5.364.560,68 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 20.11.2025 tarihi itibarıyla %8,23 sınırına ulaşmıştır.
7 PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PNLSN)
Açıklama şöyle:
20.11.2025 tarihinde şirketimizin payları ile ilgili olarak 39,68-39,96 TL- fiyat aralığından 5.500 TL. toplam nominal bedelli 5.500 adet hisse için 218.955 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemle birlikte şirketimizin sermayesindeki paylarımız 20.11.2025 tarihi itibariyle %1,25 sınırına ulaşmıştır.