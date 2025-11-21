Balkon bahçeciliği yükselişte: Süs bitkisi satışlarında dikkat çeken artış

Emine Çakan, balkon bahçeciliğine artan ilginin süs bitkileri cirosunu da artırdığını kaydederek "Üreticiler 2 sene önceye kadar sezonda 2 kez aynı bitkilerin üretimini yapıyordu. Ancak şu anda üreticiler sezonda ikinci, üçüncü üretimin yanı sıra dördüncü üretime de başladı. Çünkü talebi yetiştiremiyorlar. Gerçekten fazla bir talep var." dedi.

E-Ticaretin sektördeki şirketler tarafından yoğun bir şekilde kullanıldığına dikkati çeken Çakan, "İnternet üzerinden yapılan talepler de satışları artırdı. Taleplerin artması istihdam artışına neden oldu ama sektörümüzde bir işçi sıkıntısı yaşıyoruz. Alttan eleman yetişmiyor. Çünkü toprakla uğraşmanın insanları biraz yorduğu düşünülüyor. Aslında zevkli yanlarımız da çok var. Bunun farkına varılsa kimse dışarıda iş aramak durumunda kalmayacak çünkü bizim sektörde gerçekten işçi açığı çok yüksek." diye konuştu.