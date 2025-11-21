ARA
Hyundai'nin tanıttığı yeni konsept model böyle görünüyor

Hyundai, "CRATER Concept" modelini ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen AutoMobility LA 2025'te tanıttı.


Son Güncellenme:
Hyundai'nin tanıttığı yeni konsept model böyle görünüyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kompakt bir off-road SUV olarak tasarlanan CRATER Concept için keşif ve macera ruhunu simgeleyen bir tasarım çalışması yapıldı. İşte markadan paylaşılan bilgiler;

 

1 KONSEPT ARAÇ HAKKINDA

KONSEPT ARAÇ HAKKINDA

Açıklamaya göre konspet araç, Kaliforniya'daki Hyundai America Technical Center bünyesinde, aşırı çevre koşullarından ilham alınarak geliştirildi.

2 DIŞ TASARIM

DIŞ TASARIM

Hyundai açıklamasında "CRATER Concept'in dış tasarımı, keskin gövde hatları, güçlü alt koruma plakaları, geniş çamurluk yapısı ve yüksek yaklaşma-açılma açılarıyla zorlu arazi koşullarına hazır bir form sunuyor" deniyor. Modelde 18 inç'lik altıgen formdaki jantlar ve 33 inç özel off-road lastikleri dikkat çekiyor.

3 İÇ TASARIM

İÇ TASARIM

Modelin iç tasarımı, teknolojiye meraklı ve maceracı kullanıcılar için fonksiyon odaklı olarak kurgulanmış. Marka, yumuşak ancak dayanıklı malzemelerin sert yapısal detaylarla bir araya getirildiğini söylüyor. Kabin içinde açıkta bırakılmış takla kafesi, bütünleşmiş tutma kolları ve dört noktalı emniyet kemeri gibi unsurlar güvenli keşif hissini hedefliyor.

4 DİJİTAL DENEYİM

DİJİTAL DENEYİM

Dijital deneyim tarafında ise, Kendi Cihazını Getir (BYOD) yaklaşımı, Head-up display, çok fonksiyonlu off-road kontrol ünitesi ve kar, kum ve çamur modları bulunuyor.

5 RENK SEÇİMİ

RENK SEÇİMİ

"Dune gold matte" dış renk, Kaliforniya'nın sahil ve çöl coğrafyasından ilham alırken, "black ember" iç mekan paleti dayanıklılığı ve fonksiyonelliği ön plana çıkarıyor. Turuncu vurgular ise iç mekana enerjik ve genç bir karakter kazandırıyor.

6 GELECEK VİZYONU

GELECEK VİZYONU

CRATER Concept, Hyundai'nin gelecekteki XRT modellerine yönelik vizyonunu ortaya koyarken, markanın tasarım, dayanıklılık ve duygusal bağ kurma konusundaki yaklaşımını vurgulama hedefinde. 
 
