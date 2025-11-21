Hyundai'nin tanıttığı yeni konsept model böyle görünüyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kompakt bir off-road SUV olarak tasarlanan CRATER Concept için keşif ve macera ruhunu simgeleyen bir tasarım çalışması yapıldı. İşte markadan paylaşılan bilgiler;
1 KONSEPT ARAÇ HAKKINDA
Açıklamaya göre konspet araç, Kaliforniya'daki Hyundai America Technical Center bünyesinde, aşırı çevre koşullarından ilham alınarak geliştirildi.
2 DIŞ TASARIM
Hyundai açıklamasında "CRATER Concept'in dış tasarımı, keskin gövde hatları, güçlü alt koruma plakaları, geniş çamurluk yapısı ve yüksek yaklaşma-açılma açılarıyla zorlu arazi koşullarına hazır bir form sunuyor" deniyor. Modelde 18 inç'lik altıgen formdaki jantlar ve 33 inç özel off-road lastikleri dikkat çekiyor.
3 İÇ TASARIM
Modelin iç tasarımı, teknolojiye meraklı ve maceracı kullanıcılar için fonksiyon odaklı olarak kurgulanmış. Marka, yumuşak ancak dayanıklı malzemelerin sert yapısal detaylarla bir araya getirildiğini söylüyor. Kabin içinde açıkta bırakılmış takla kafesi, bütünleşmiş tutma kolları ve dört noktalı emniyet kemeri gibi unsurlar güvenli keşif hissini hedefliyor.
4 DİJİTAL DENEYİM
Dijital deneyim tarafında ise, Kendi Cihazını Getir (BYOD) yaklaşımı, Head-up display, çok fonksiyonlu off-road kontrol ünitesi ve kar, kum ve çamur modları bulunuyor.
5 RENK SEÇİMİ
"Dune gold matte" dış renk, Kaliforniya'nın sahil ve çöl coğrafyasından ilham alırken, "black ember" iç mekan paleti dayanıklılığı ve fonksiyonelliği ön plana çıkarıyor. Turuncu vurgular ise iç mekana enerjik ve genç bir karakter kazandırıyor.