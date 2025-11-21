Hyundai'nin tanıttığı yeni konsept model böyle görünüyor

Modelin iç tasarımı, teknolojiye meraklı ve maceracı kullanıcılar için fonksiyon odaklı olarak kurgulanmış. Marka, yumuşak ancak dayanıklı malzemelerin sert yapısal detaylarla bir araya getirildiğini söylüyor. Kabin içinde açıkta bırakılmış takla kafesi, bütünleşmiş tutma kolları ve dört noktalı emniyet kemeri gibi unsurlar güvenli keşif hissini hedefliyor.