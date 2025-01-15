2025’te 400 fuara 7 milyon kişi gelecek

Türkiye fuar sektörü, 2024 yılında yaklaşık olarak 350 milyon Euro’luk bir büyüklüğe ulaştı. Bu rakam, sektördeki artan etkinlik sayısı, uluslararası katılım ve ziyaretçi ilgisiyle desteklendi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, dünyada ticaret faaliyetlerinin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği önemli merkezler olan fuar alanları bakımından Türkiye, yaklaşık 767 bin metrekare kapalı fuar alanı kapasitesiyle dünya genelindeki fuar alanlarının yüzde 1,7’sini kapsıyor ve küresel sıralamada 10’uncu sırada yer alıyor. Avrupa kıtasındaki fuar alanlarının yüzde 4,54’üne ev sahipliği yapan Türkiye, kapalı alan kapasitesi açısından kıtanın altıncı ülkesi konumunda.

2024 yılı ağustos ayı itibarıyla fuarcılık sektörünün global kuruluşu olan Uluslararası Fuarcılık Birliği (UFI) belgeli fuar organizasyonu sayısı 59’a, UFI üyesi fuar şirketi sayısı ise 27’ye ulaştı. Bu sayıların önümüzdeki dönemde daha da yükseliş göstermesi bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.