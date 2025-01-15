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2025’te 400 fuara 7 milyon kişi gelecek

350 milyon Euro’luk büyüklüğe ulaşan fuar sektörünün 2025’te ivme kazanması bekleniyor. Jeopolitik riskler ve AB’ye vize süreçlerinde yaşanan zorluklar nedeniyle Türkiye’ye ilginin artması ve 400 fuarda 7 milyon ziyaretçi ağırlanması bekleniyor.

15 Ocak 2025 | 04:10
2025’te 400 fuara 7 milyon kişi gelecek

Türkiye fuar sektörü, 2024 yılında yaklaşık olarak 350 milyon Euro’luk bir büyüklüğe ulaştı. Bu rakam, sektördeki artan etkinlik sayısı, uluslararası katılım ve ziyaretçi ilgisiyle desteklendi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, dünyada ticaret faaliyetlerinin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği önemli merkezler olan fuar alanları bakımından Türkiye, yaklaşık 767 bin metrekare kapalı fuar alanı kapasitesiyle dünya genelindeki fuar alanlarının yüzde 1,7’sini kapsıyor ve küresel sıralamada 10’uncu sırada yer alıyor. Avrupa kıtasındaki fuar alanlarının yüzde 4,54’üne ev sahipliği yapan Türkiye, kapalı alan kapasitesi açısından kıtanın altıncı ülkesi konumunda.

2024 yılı ağustos ayı itibarıyla fuarcılık sektörünün global kuruluşu olan Uluslararası Fuarcılık Birliği (UFI) belgeli fuar organizasyonu sayısı 59’a, UFI üyesi fuar şirketi sayısı ise 27’ye ulaştı. Bu sayıların önümüzdeki dönemde daha da yükseliş göstermesi bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Borsada dün geri alım yapan 7 şirket
Borsada dün 2 şirket sermaye artırımı kararını duyurdu
Borsanın yeni şirketinde ortaklardan hisse alım açıklaması
4 şirketi borsada işlem gören holdingin gündeminde yeni bir halka arz var
Anadolu Efes (AEFES) 2024 yılı satış hacmini duyurdu
Gülermak (GLRMK) borsa işlem tarihi belli oldu
14 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsa İstanbul'da gong EgeYapı Avrupa GYO için çaldı
Desa Deri (DESA) bedelsiz tarihi belli oldu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (14 Ocak)
Avrupa borsalarında 'tahvil' etkisi
13 Ocak borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
5 hissedeki işlemleri nedeniyle 1 şirket için tedbir kararı var
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
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