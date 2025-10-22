Matmazel Klara'nın 119 yıllık konağı artık böyle görünüyor

Konağın işin ehli ustalar tarafından restore edildiğini kaydeden Hanife Gül Ercan, "Biblo gibi bir bina ortaya çıkardık. İşi ehil ustalara verdik. Amacımız, Edirne'ye, turizme bu tarihi binayı tekrar kazandırmaktı. Bina bizim yaptığımız restorasyonla 2-3 asır daha yaşayacak." diye konuştu.