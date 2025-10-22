Matmazel Klara'nın 119 yıllık konağı artık böyle görünüyor

Edirne’nin Kaleiçi semtinde bulunan ve halk arasında “Matmazel Klara’nın Konağı” olarak tanınan tarihi yapı, restorasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte gelecek ay butik otel olarak kapılarını açmaya hazırlanıyor.
Fransızca öğretmeni Klara Hasid (Matmazel Klara) tarafından 1906 yılında Edirne Kaleiçi'nde yaptırılan konak, yıllar içinde harabeye döndü.
Ancak, yaklaşık 9 yıl önce Edirneli iş insanı Hanife Gül Ercan tarafından konak satın alındı ve aslına uygun şekilde restore edilerek yeniden kente kazandırıldı.
Konak, 10 odalı birinci sınıf butik otele dönüştürülmesinin ardından kasım ayında itibaren ziyaretçileri ağırlayacak.
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) üyeleri de konakta incelemelerde bulundu ve Ercan'dan bilgi aldı.
ÇEKÜL Genel Sekreteri Ilgın Sözen de konağın sivil mimari örneklerine yakışır şekilde aslına uygun restore edildiğini belirterek, " "Anadolu'muzdan gelenleri ve yabancı konuklarımızı burada ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.
Konağın işin ehli ustalar tarafından restore edildiğini kaydeden Hanife Gül Ercan, "Biblo gibi bir bina ortaya çıkardık. İşi ehil ustalara verdik. Amacımız, Edirne'ye, turizme bu tarihi binayı tekrar kazandırmaktı. Bina bizim yaptığımız restorasyonla 2-3 asır daha yaşayacak." diye konuştu.
Ercan ayrıca, konağın 10 odalı birinci sınıf butik otel olarak gelecek ay hizmet vermeye başlayacağını da hatırlattı.