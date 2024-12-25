Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor

Borsa İstanbul (BİST), elde ettiği getirilerle 2016’dan bu yana yatırımcılarının yüzünü güldürmeyi başardı. 2016’yı yüzde 9, 2017’yi yüzde 50 getiriyle geride bırakan BİST; sadece 2018’i yüzde 21 kayıpla tamamlayarak yatırımcılarını üzdü. 2019’da yüzde 29, 2020’de yüzde 28 kazanca imza atan borsa, 2021’i ise yüzde 23 getiriyle geride bıraktı. Ancak 4 Ocak-16 Aralık 2021 arasında yüzde 50,8 yükselişe imza attığı notunu da düşelim.

DİKKAT ÇEKİCİ PERFORMANS

Küresel enflasyonda artış, gelişmiş ülke merkez bankalarının güçlü parasal sıkılaşma adımları, artan resesyon endişeleri ve jeopolitik riskler nedeniyle dünya genelinde borsa getirilerinin negatif olduğu 2022 yılında ise BİST, getiri şampiyonu olarak kayıtlara geçti.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.