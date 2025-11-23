2026'da ofis fiyatları ne olacak?

Bir yandan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde, modern ofis alanlarına sahip projelerin gelişimi devam ederken, diğer yandan hem çalışma alanları hem de enerji verimliliği açısından daha esnek ofis projeleri de görülmeye başlandı. Yüksek nitelikli ofis projelerini kapsayan Merkezi İş Alanı (MİA) bölgelerinde boşluk oran yüzde 6,1 olarak gerçekleşirken, 2026 ile birlikte özellikle A sınıfı ofislere ilginin artacağı tahmin ediliyor. Alfa Invest’in Ekonomist dergisine özel yaptığı Türkiye Ofis Pazarı Araştırması ile son beş yılda İstanbul, Ankara, İzmir’de öne çıkan ofis bölgelerindeki kiralık, satılık ofis m2 fiyatlarındaki değişimi ve 2026 öngörülerini ele aldık.

Covid-19 pandemisinin gerek sosyal hayatta gerekse iş dünyasında yarattığı travmalar artık geride kalsa da pandemi sonrasında ciddi bir dönüşümden geçen iş yapış biçimleri ekonomideki dengeleri etkilemeyi sürdürüyor. Pandemi sonrasında yaşanan deprem ve sel gibi doğal afetler de düşünüldüğünde, özellikle iş hayatının vazgeçilmez bir parçası olan ofis piyasasının dinamikleri büyük bir dönüşümden geçiyor. Tüm Türkiye’de geleneksel merkezi iş alanlarının yanı sıra ulaşım altyapısının gelişmesi ve kentsel dönüşüm projeleri sayesinde yeni ofis bölgeleri öne çıkmaya başladı. Bununla birlikte artık ofis piyasasında belirleyici parametreler fiyattan daha çok deprem riski, teknolojik altyapı ve konfor gibi alanlara kayma eğiliminde.

