2026 vergi gündemi: Yeni yılda bizi neler bekliyor?

Yeni yılda, 2026 yılından başlayıp sonraki yılları da etkileyecek olan birçok vergisel düzenleme gerçekleştirildi. Yeni yılda uygulanacak olan maktu vergiler, cezalar, istisna ve beyan sınırı gibi vergisel büyüklükler normal şartlarda her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılıyor. Ancak farklı bir artış oranı belirleme konusunda Cumhurbaşkanı’na da yetki verilmiş durumda.
VERGİ VE HARÇLAR ARTIRILDI
Nitekim bu yıl için Cumhurbaşkanı söz konusu yetkisini kullanarak; harçlar, damga vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının daha düşük bir oranda (yüzde 18,95) artırılması kararını aldı. Bunlar dışında kalan; vergi cezaları, istisna ve beyan sınırları, gelir vergisi tarife dilimleri gibi tutarlar ise yeniden değerleme oranında (yüzde 25,49) artırıldı.
GEÇİCİ 67. MADDE UZATILDI
2006 yılında uygulanmaya başlayan ve menkul kıymet gelirlerinin tevkifat (kaynakta kesinti, stopaj) yoluyla vergilendirilmesine ilişkin kuralları içeren Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin uygulama süresi en son 7256 sayılı Kanun (RG: 17.11.2020) ile 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu yasa ile ayrıca Cumhurbaşkanı’na süreyi beş yıla kadar uzatma yetkisi de verilmişti.
Cumhurbaşkanı söz konusu yetkiyi geçtiğimiz aralık ayında 10680 sayılı Karar ile kullandı ve GVK’nın geçici 67. maddesinin yürürlük süresini beş yıl daha (31 Aralık 2030 tarihine kadar) uzattı.
DEVLET TAHVİLLERİNDE SIFIR STOPAJIN SÜRESİ UZATILDI
İlk olarak 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22 Aralık 2021-31 Aralık 2022 (bu tarih dahil) tarihleri arasında iktisap edilen (alınan); Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yapılan tevkifatın oranı yüzde 0 (sıfır) olarak belirlenmişti. Ardından bu uygulamanın süresi çeşitli Cumhurbaşkanı Kararları ile uzatılmıştı.
Aralık ayında çıkan 10706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 0 oranlı tevkifatın uygulanma süresi 30 Haziran 2026’ya kadar uzatıldı.
Buna göre 22 Aralık 2021 ile 30 Haziran 2026 (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen;
- Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile
- 4749 sayılı Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri (Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama AŞ) tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar,
üzerinden yüzde 0 (sıfır) oranında tevkifat yapılmaya devam edilecektir. Tevkifat oranı sıfır olsa da bu gelirlerin kaynakta vergilendirildiği kabul edildiğinden, gerçek kişiler tarafından beyan edilmesi de söz konusu olmuyor.
ENFLASYON DÜZELTMESİ ÜÇ YIL ERTELENDİ
7571 sayılı Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğinin ertesi günü (25 Aralık) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aslında Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler içeren bir yasa teklifi olmasına rağmen, Genel Kurul görüşmeleri sırasında verilen bir önergeyle enflasyon düzeltmesiyle ilgili bir hüküm de bu yasaya eklenmiş oldu.
Buna göre 2025 hesap dönemi ile geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere 2026 ve 2027 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tablolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacak.
Yasa maddesinde aslında 2025 yılı geçici vergi dönemlerine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı sadece yıllık enflasyon düzeltmesinin yapılmayacağına ilişkin hüküm içerdiği görülüyor. Bunun da bir gerekçesi var tabii ki. 2025 yılı geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı hususu daha önce Bakanlık tarafından yayınlanan 582 ve 587 sıra numaralı VUK Tebliğleri ile kararlaştırılmıştı.
Tebliğler ve yasa hükmü birlikte değerlendirildiğinde, geçici vergi dönmeleri de dahil olmak üzere 2025, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin enflasyon düzeltmesi yapılamayacağı anlaşılıyor.
Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenler, 2026, 2027 ve 2028 yılında biten hesap dönemleri itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmayacaklardır.
VUK’un mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrasında yer alan yeniden değerleme uygulaması açısından 2025, 2026 ve 2027 yılları enflasyon düzeltmesi şartlarının gerçekleşmediği dönemler olarak kabul ediliyor. Yani dileyen mükellefler söz konusu fıkradaki şartlar dahilinde bu yıllarda yeniden değerleme yapabilecekler.
Ayrıca VUK’un geçici 33. maddenin dördüncü fıkrasında sayılan kurumlar da (banka ve finans kurumları ile tasfiye ve iflas hallerindeki şirketler gibi) söz konusu yıllara ilişkin mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmayacaklar.
Bu konuya ilişkin her düzenlemede olduğu gibi münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükelleflerin kapsam dışında bırakıldığını görüyoruz. Söz konusu mükellefler önceki dönemlerde olduğu gibi 2025, 2026 ve 2027 yıllarında da (geçici vergiler dahil) enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecekler.
DİJİTAL HİZMET VERGİSİ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ
1 Mart 2020 tarihinden itibaren dijital ortamda sunulan bazı hizmetlerden “Dijital hizmet vergisi” adında bir vergi alınıyor. Vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleri olan dijital hizmet vergisinin oranı, hasılat üzerinden yüzde 7,5 olarak uygulanıyordu.
Cumhurbaşkanı yasanın verdiği yetkiyi geçtiğimiz aralık ayında 10767 sayılı Karar ile kullandı ve dijital hizmet vergisi oranını; 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yüzde 5’e, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise yüzde 2,5’e düşürdü.
KDV’SİZ HAM MADDE ALIMINA İLİŞKİN SÜRE UZATILMADI
Buraya kadar, yasayla veya tebliğlerle yapılan yeni düzenlemeler üzerinde durduk. İhracatçı firmalar tarafından beklenen ancak bu tarihe kadar yasal düzenleme yapılmadığı için sona eren KDV’siz ham madde alımına ilişkin uygulamadan da bahsetmek istiyoruz.
2025 yılının sonuna kadar geçerli olan bu uygulama Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 17. maddesinde yer alıyordu. 1998 yılında getirilmiş ve çeşitli yasalarla günümüze kadar uzatılmıştı. Buna göre dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılan maddelerin yurt içinden tesliminde tecil terkin uygulaması ile KDV’siz alım gerçekleştirilebiliyordu.
Geçerlilik süresi 31 Aralık’ta dolmasına rağmen bu tarih itibarıyla yeni bir süre uzatımı yapılmadığını görüyoruz. Ancak eski yıllarda sürenin sona ermesini takip eden ikinci ayda bile çıkarılan yasa ile sürenin geriye dönük olarak uzatıldığına şahit olmuştuk. Bu tür bir geriye dönük süre uzatımı yapılmadığı taktirde 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren; dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılan maddelerin yurt içinden tesliminde, işlemlerin KDV’li olarak gerçekleştirilmesi gerekiyor.