23. Bosphorus Cup İstanbul Boğazı’nı renklendirecek

Dünyanın en güzel kentlerinden biri olan İstanbul, başka hiçbir yerde olmayan boğaz hattı ile öne çıkıyor. 22 yıldan beri yelken yarışlarına sahne olan İstanbul Boğazı, bu yıl 19-22 Eylül tarihlerinde 23. kez düzenlenecek olan Bosphorus Cup’a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Bu yıl "Rüzgarlar Tiyatrosu" temasıyla gerçekleşecek yarış öncesi kupa devir teslim töreni, İş Bankası’nın Visa logolu kredi kartı Maximiles Black Premium partnerliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Karaca ve Nissan'ın senior partnerliğiyle gerçekleştirildi. Bosphorus Cup’ın 23. yılına özel olarak Çırağan Palace Kempinski İstanbul ev sahipliğinde düzenlenen törende, 2023 yılı kazananı Fenerbahçe Doğuş Takımı, kupayı yeni sahibine verilmek üzere organizasyona teslim etti. Bu yıl 100 yelken takımının mücadele edeceği 23. Bosphorus Cup'ın kupa devir teslim törenine, organizasyonu düzenleyen Bosphorus Cup kurucusu Orhan Refik Gorbon, Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radthe, İş Bankası Ödeme Sistemleri Ekosistem Müdürü Hüsnü Mete Güneş, Karaca Giyim Genel Müdürü Cihat Özbekli, Nissan Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Umut Kır ve 2023 Overall Birincisi Fenerbahçe Doğuş Takımı adına Takım Kaptanı Barış Koncagül katıldı.

11 ÜLKEDEN 100 TAKIM KATILACAK

11 ülkeden 100 takımın katılacağı yarışta, Bulgaristan, Romanya, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Fransa, Slovenya, Rusya, Gürcistan, Yunanistan ve İngiltere’den 1.000'e yakın sporcu yer alacak. Türkiye’den doğup dünyaya açılan spor etkinliğinin bu yılki teması "Rüzgarlar Tiyatrosu" olarak belirlenirken, İstanbul Boğazı’nı bir tiyatro sahnesi olarak ele alarak, boğazın mimarisi, doğası ve rüzgarıyla birleşen bir görsel şölen sunulması hedeflendi.

Rüzgârın, denizin ve İstanbul’un büyüleyici manzarasının eşlik edeceği bu yarışma, sadece bir

spor etkinliği değil, aynı zamanda bir kültürel ve sosyal buluşma noktası olarak da büyük bir

öneme sahip.

TÜRKİYE’Yİ DÜNYAYA TANITIYOR

Bosphorus Cup Kurucusu Orhan Gorbon, 23. kez Bosphorus Cup’ta yelken açmanın büyük bir onur olduğunu, bu yarışın Türkiye’yi dünyaya tanıtmada önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Bosphorus Cup markasının 23 yıldır aralıksız büyüyüp geliştiğine dikkat çeken Gorbon, şunları söyledi: “ 23. kez düzenlenecek olan Bosphorus Cup için 'Rüzgarlar Tiyatrosu' temasını seçmemizin arkasında, İstanbul Boğazı’ndaki yelken yarışlarının eşsiz doğasını vurgulama isteği yatıyor. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Boğaz, bir sahneye dönüşecek ve yelkenciler, rüzgarla buluşacak. İstanbullular ve yelken severlere rüzgarları hatırlatmak amacıyla bu temayı belirledik. İstanbul büyük bir tiyatro sahnesi, rüzgar ise başrol oyuncusu. Yelkenciler, onun rehberliğinde takımlarını yönlendirecek ve bu yıl 23. kez yelken açacaklar. İstanbul’un benzersiz manzarasında, yelken sporunu daha da ileri taşımak ve şehrimizin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtmak için buradayız. Geçtiğimiz yıl kupayı kazanan Fenerbahçe Doğuş takımını yeniden tebrik ederken, bu yılın şampiyonunu belirlemek için sabırsızlanıyoruz. Kupayı bir kez daha devretmek, Bosphorus Cup ailesinin bir parçası olarak bizim için büyük bir mutluluk. Bu yıl, en yüksek katılımlı yarışımızı organize edeceğiz. Tüm ekiplere başarılar diliyoruz. Ayrıca, İstanbul Boğazı'nın daha önce görmediği 30 metrelik iki yelkenlinin de yarışacağı bu etkinlikte, yeni oluşumumuz olan Bosphorus Cup Art + Architecture’ı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Boğazın sanat ve mimariyle buluştuğu bu yeni platformda, Boğaz’ın ritmiyle uyum içinde bir kültür ve sanat platformu yaratmayı amaçladık. Bu oluşumun ilk projesine özel olarak, RemDans Proje Topluluğu ile bir performans gerçekleştireceğiz."

DÜNYANIN EN PRESTİJLİ YELKEN YARIŞLARINDAN BİRİ

Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke, Çırağan Palace Kempinski olarak, İstanbul Boğazı’nın eşsiz sularında gerçekleşen ve dünyanın en prestijli yelken yarışlarından biri olan Bosphorus Cup ile bu yıl da birlikte olmaktan keyif duyduklarını söyledi.

Radtke, “17. yüzyıldan günümüze tarihi, mimarisi ve Boğaz’ın görkemiyle ikonlaşmış bir destinasyon olan Çırağan Sarayı’ndan başlayacak olan bu yarışta yarışacak dünyanın dört bir yanından gelen tüm sporcuları içtenlikle tebrik ediyorum. Boğaz’ı süsleyecek şahane estetik görüntüler eşliğinde uluslararası bilinirliğe sahip bu yarışın keyifle izlenebileceği görkemli ve tarihi atmosferimizde daha nice yarışlarda bir araya gelmeyi umuyor, bu sahneye eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

İş Bankası Ödeme Sistemleri Ekosistem Müdürü Hüsnü Mete Güneş de yaptığı konuşmada,

şunları söyledi: “Bosphorus Cup’un disiplin, çaba, kararlık ve dayanışma duygusu gibi sporun en önemli değerlerinin pekiştiği bir etkinlik olduğuna inanıyoruz. Tamamen rüzgâr gücüyle çalışan teknelerin yarıştığı Bosphorus Cup’ın çevreye zarar vermeyen yapısı, sürdürülebilirlik yaklaşımımızla da örtüşüyor. Biz de denizlerin korunması, ülkemizin ağaçlandırılması için projelerde yer alıyor, karbon salımını azaltmak ve yeşil dönüşümü sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Maximiles Black ile İstanbul Boğazı’nı yelken sporuyla buluşturan, kentin doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin dünyaya tanıtılmasına fırsat sunan Bosphorus Cup’ın paydaşı olmak bizim için çok kıymetli.”

Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli ise, “107 Yıllık geçmişimizin bize yüklediği “iyi” olanla beraber olma sorumluluğumuz ile Karaca olarak Türkiye’nin en prestijli spor organizasyonunda yerimizi alıyoruz. Dünyada güzelliğiyle eşi benzeri olmayan, kıtaların buluşma noktasını; İstanbul Boğaz'ını sahne yaparak tüm dünyaya yeni baştan hatırlatan Bosphorus Cup'un Senior Ortağı olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Deniz ve yelken tutkusunu hepimize doya doya yaşatmasının yanı sıra; dostluğun, bir arada olmanın ve bizim de sloganımızda ısrarla söylediğimiz gibi; “iyilikle” var olmanın bu farklı halini bir arada yaşamak için buradayız” dedi.

Nissan Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Umut Kır, “Nissan Türkiye olarak sekiz yılı aşkın

süredir yelken sporuna yaptığımız bu yıl yeniden Türkiye’nin en güçlü yelken organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup ile birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. 2016’dan beri yelken yarışlarında sayısız kupa ve derece sahibi olan Nissan Türkiye Yelken Takımı’mız ile hem İstanbul hem de güney denizlerinde pek çok başarıya imza attık. Nissan’ın Ambition2030 vizyonunu destekleyen bu karbon nötr spora yaptığımız yatırımı güçlendirmeyi ve denizlerdeki görünürlüğümüzü artırmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup’ın hem partneri olmaktan hem de bu özel yarışta yeniden iki farklı Nissan teknesi ile yarışacağımız için çok heyecanlıyız. Geçtiğimiz yıl Bosphorus Cup’ta IRC3 ve BTC2 Overall’da birincilik ödülünün sahibi olmuştuk. Bu yıl yeniden Nissan Türkiye Yelken Takımı olarak podyumda olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

YARIŞMANIN DETAYLARI ŞÖYLE:

Tarih: 19-22 Eylül 2024

19 Eylül Kalamış’ta antrenman günü

20 Eylül Kalamış-Adalar Bölgesinde ilk yarışlar

21 Eylül İstanbul Boğazı’nda yarış

22 Eylül Kalamış ve Adalar Bölgesinde kapanış yarışları

Boğaz yarışı: 21 Eylül 2024

Rota: Beşiktaş-Kanlıca arasında 2 tur

Başlama ve Bitiş noktası: Çırağan Sarayı önü – Beşiktaş Ortaköy arası

Katılımcılar: 20 ülkeden 100’ü aşkın yelkenli tekne ve 900’den fazla sporcu

İzleme Rotaları: Ortaköy Meydanı, Arnavutköy Akıntı Burnu, Aşiyan, Göksu



