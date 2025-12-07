25 yerli girişimden EdTech’te global atak

Eğitim teknolojileri diğer adıyla ‘EdTech’, hem Türkiye’de hem de küresel çapta büyük bir dönüşümün merkezinde. Bu alandaki pazar büyüklüğü ve artan talep, yatırımcıların ve girişimcilerin dikkatini çekiyor. Globalde, EdTech ve akıllı sınıf çözümleri pazarının 2030’a kadar yüzde 14 büyüme oranı ile 311 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Ekonomist’in 23 Kasım - 6 Aralık 2025 tarihli sayısından

Türkiye özelinde de tablo oldukça parlak. IMARC Group’un raporuna göre, Türkiye EdTech pazarı 2024’te yaklaşık 2,2 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda ve 2025–2033 döneminde büyüyerek 6 milyar doları aşması öngörülüyor. Pandemi süreci de dijital eğitimin hem kurumlar hem bireyler tarafından benimsenmesini hızlandırdı ve bu eğilim kalıcı bir dönüşüme işaret ediyor. Haberimizde bu alanda Türkiye’de öne çıkan 25 girişimin büyüme hedeflerini ve global planlarını araştırdık.

UMUT BULUŞ / ANTENOM

EĞİTİM KİTLERİ GELİŞTİRİYOR

Örneğin, Bilkent CYBERPARK bünyesinde faaliyet gösteren Antenom’un geliştirdiği Anten’it eğitim ve prototipleme kitleri, kullanıcıların blok tabanlı yapılarla anten ve mikrodalga komponentleri tasarlayıp test etmelerine imkân tanıyan patentli bir teknolojiye sahip. Antenom Genel Müdürü Umut Buluş, “33 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. ABD ve Avrupa pazarlarında aktif olarak yer alıyoruz. ETH Zurich, Texas Üniversitesi, RWTH Aachen gibi üniversitelere ve ABD Hava ve Kara Kuvvetleri gibi kurumlara ürün sağlıyoruz” diyor.

ÖMER YALILI / FİFO TARIM

TOPRAKSIZ TARIM LABORATUVARLARI

Fifo Tarım Teknolojileri A.Ş., okullara kurduğu modüler topraksız tarım laboratuvarları ve veri odaklı müfredatla öğrenciyi tüketiciden üreticiye dönüştürüyor. Yakında açacakları çevrim-içi eğitimlerle topraksız tarımı herkes için erişilebilir ve uygulanabilir kılacaklarını söyleyen şirketin kurucusu Ömer Yalılı, “Büyüme planımız önce Türkiye; ardından su stresi yaşayan ülkeler başta olmak üzere ABD ve Avrupa” diye konuşuyor.

GÜRAY KÜÇÜKKOCAOĞLU / FİNPRECİA

FİNANSAL OKURYAZARLIK

Finprecia, ‘Finprecia Academy’ aracılığıyla finansal okuryazarlık, sürdürülebilir finans ve yapay zekâ temelli karar destek sistemleri üzerine eğitim programları yürütüyor. Şirketin kurucusu Prof. Dr. Güray Küçükkocaoğlu, Kanada, İngiltere, BAE ve Suudi Arabistan’daki iş birlikleriyle uluslararası büyümeye hazırlandıklarını ve Türkiye’den doğan küresel bir FinTech–EduTech markası haline gelmeyi hedeflediklerini söylüyor.

CEYDA SUER / FLEXVISION TECH

KARMA İŞ GÜCÜNÜ TOPLAYACAK

Flexvision Tech, etkileşimli dijital bir platform üzerinden ‘esnek, uzaktan, proje bazlı’ katkı verecek, bilgi ve becerisine güvenen bağımsız profesyonellerle, karma iş gücüne sıcak bakan kurumları buluşturmak üzere tasarlanmış bir dijital platform. Flexvision Tech Genel Müdürü Ceyda Süer, “Her alanda, farklı sektörlerde deneyimli eğitmenler de platform üzerinde eğitim hizmet alanlarını tanımlayarak çalışmalarını öne çıkarabilecek” diyor.

SAHA EĞİTİMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Kurumlara operasyonel eğitim altyapıları sunan LRN Teknoloji, kablolu endüstriyel drone sistemleri, gerçek zamanlı görüntü aktarımı ve dijital simülasyon platformlarıyla afet yönetimi, güvenlik, enerji ve kritik altyapı sektörlerinde teknik personelin saha eğitimini güçlendiriyor. Şu anda Türkiye’de kamu kurumları ve özel sektörle projeler yürüttüklerini söyleyen şirket yetkilisi Serdar Özaltaş, Ortadoğu ve Avrupa’da distribütörlük ve ortak eğitim programları üzerinde çalıştıklarını da belirtiyor.

İLKAY ÖZTÜRK / INFINITY ELEARNING

MALİYETİ AZALTIYOR

Kurumların eğitim süreçlerini dijitalleştiren ve sürdürülebilir hale getiren içerik ve teknoloji çözümleri sunan Infinity eLearning, 2 bine yakın geniş kapsamlı bir eğitim kataloğunu yönetiyor, oyunlaştırma ve yapay zekâ destekli içerik üretim araçları geliştiriyor. Kurumların eğitim maliyeti ve sürelerini anlamlı biçimde azaltıyor. Infinity eLearning CEO’su İlkay Öztürk, Azerbaycan’da iş birliklerini başlattıklarını, 2026’da öncelikli hedef pazarlarının ise Almanya, Hollanda ve Körfez ülkeleri olacağını vurguluyor.

JOSÉ RUBINGER / KEY2ENABLE

EŞİT ERİŞİM OLANAĞI

İTÜ Çekirdek girişimcilerinden Key2enable, kapsayıcı bir eğitim teknolojileri şirketi. Fiziksel, zihinsel veya öğrenme farklılıkları olan özel gereksinimli çocuklara ve gençlere dijital eğitime ve iletişime eşit erişim sağlamayı hedefleyen girişim, öğrencilerin bilgisayar, tablet ve öğrenme platformlarını bağımsız şekilde kullanmasını sağlayan donanım ve yazılımlar tasarlıyor. Key2enable Kurucu Ortağı ve CEO’su Jose Rubinger, “Türkiye’yi Avrupa ve MENA bölgesine hizmet veren üretim ve AR-GE merkezi olarak konumlandırmayı planlıyoruz” diye konuşuyor.

ERDOĞAN BIKMAZ / SmartICT

OPERASYONLAR TEK MERKEZDEN

Kurumların eğitim süreçlerini dijitalleştiren yenilikçi çözümler geliştiren SMARTICT, EYBİS (Eğitim Yönetim Bilgi Sistemi) ile dönem, kurs, ders ve kullanıcı yönetimi dahil tüm eğitim operasyonlarını tek merkezden yönetmeyi sağlıyor. SmartICT Genel Müdürü Erdoğan Bıkmaz, “Türkiye’de ve Fransa’da faaliyet gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde Ortadoğu ve Avrupa pazarına açılmayı planlıyoruz” diyor.

AHMET CEBECİOĞLU / DERSHERYERDE.COM

BİREBİR ÖĞRENME DESTEĞİ

Tech Istanbul girişimlerinden dersheryerde. com, öğrencilere birebir öğrenme desteği sunan 1e1.ai adında bir yapay zeka öğretmen (AI Tutor) projesini hayata geçirdi. Bu sistem sayesinde öğrenciler, birebir özel derslerinin ardından öğrenme süreçlerine devam edebiliyor. dersheryerde.com Kurucu Ortağı Ahmet Cebecioğlu, “Singapur merkezli eğitim kurumlarıyla iş birlikleri yürütüyoruz. Bu yıl MENA bölgesindeki eğitim kurumlarıyla iş birliği yapmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor.

HASAN BASRİ CİHAN / FUNLY GAMES

MENA PAZARINA AÇILACAK

Funly Games, okul, aile ve markalar için eğitici ve eğlenceli içerikler geliştiren bir eğitim teknolojisi şirketi. Okullar için geliştirilen Oyun Sever Sınıf adlı akıllı tahta uygulamasıyla öğretmenlerin öğrencilerle oyun temelli aktiviteler yapmalarını sağlarken; Funly Family mobil uygulamasıyla ailelere birlikte dijital ve fiziksel oyunlar oynama imkanı sunuyor. Funly Games Kurucu Ortağı Hasan Basri Cihan, 2026’da MENA pazarına oyun ve fintech entegrasyonunu birleştiren bir modelle giriş yapmayı planladıklarını vurguluyor.

KORUHAN KORUYUCU / HEOXA

DİJİTAL AKADEMİ KURMA

Heoxa ise kurumların eğitim süreçlerini uçtan uca yönetebildiği, bireysel eğitmenlerin de teknik bilgiye gerek duymadan dakikalar içinde kendi markalarıyla dijital akademi kurabildiği yapay zekâ destekli bir LMS platformu. Sekiz ayda 60’tan fazla müşteri ve 20 binin üzerinde kullanıcıya ulaştıklarını söyleyen şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Koruhan Koruyucu, Avrupa’da yerel partnerlerle büyüyerek küresel eğitim ağı kurmayı hedeflediklerini belirtiyor.

TUĞBERK SEÇKİN / HMMM

ÇOCUKLARIN BECERİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

hmmm çocukların becerilerini geliştirmeyi, bunu etkinlikler üzerinden deneyerek yapmayı, anlamlı sosyalleşmeler ve topluluklar kurulmasına aracı olmayı ve bu süreçte ebeveynlerin öğrenme sürecinden hiç ayrılmamasını sağlamayı hedefliyor. hmmm’ın uygulamasında yaklaşık 25 bin kullanıcı olduğunu söyleyen şirketin kurucusu Tuğberk Seçkin, Azerbaycan, Özbekistan, Kenya, İngiltere ve Singapur’a yatırımlar yapacaklarını ifade ediyor.

NEVZAT ASARKAYA / TALKIE ROBIE

OYUN TABANLI ÖĞRENME

Çocuklara İngilizceyi eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde öğreten yapay zekâ tabanlı bir eğitim teknolojisi girişimi olan Talkie Robie, 2–10 yaş arası çocuklara yönelik uygulamasıyla konuşma tanıma, artırılmış gerçeklik ve oyun tabanlı öğrenme yöntemlerini bir araya getirerek dil öğrenme sürecini yeniden tanımlıyor. Talkie Robie Kurucu Ortağı Nevzat Asarkaya, 2026’nın ilk yarısında Güney Kore ve Latin Amerika pazarlarına açılmak üzere lokalizasyon çalışmaları yürüttüklerini belirtiyor.

ARAD ZEINALIFARID / MATHISON

SINAV KAĞITLARINI OKUYOR

Sabancı Üniversitesi SUCOOL girişimlerinden Mathison, yazılı sınavlarda öğrencinin kendini açıkça ifade edebilmesini sağlayan ve kişiden, zamandan ve kurumdan bağımsız adil değerlendirme sunan bir yapay zekâ asistanı. El yazılı sınav kâğıtlarını okuyup öğretmenin rubriğine göre puanlayan Matison; öğrencinin ilkokuldan liseye uzanan akademik gelişim profilini çıkarıyor. Hedeflerinin ABD ve Kanada olduğunu söyleyen Mathison Kurucusu Arad Zeinalifarid, İngilizce konuşan ülkelerde öğretmenlerle testler yürüttüklerini de sözlerine ekliyor.

RAİF ÜNLÜ / ELENDİN

ÇOK OYUNCULU BİLGİ YARIŞMASI

Türkiye’de sınav hazırlığını oyunlaştırılmış öğrenme deneyimiyle bir araya getiren yenilikçi bir eğitim teknolojileri girişimi olan Elendin, öğrencilerin YKS, TUS ve hukuk alanındaki sınavlara hazırlanmasını rekabetçi, eğlenceli ve kişiselleştirilmiş bir yapıyla destekliyor. Uygulama, gerçek zamanlı çok oyunculu bilgi yarışmaları, dinamik soru havuzu yönetimi, gelişmiş veri analitiği ve yapay zeka tabanlı kişisel performans değerlendirme sistemleri içeriyor. Elendin Kurucusu Raif Ünlü, geliştirdikleri platformun başarısını, ABD’de USMLE pazarına taşımayı hedeflediklerini söylüyor.

GLOBALDE BÜYÜYECEK

Düşyeri’nin geliştirdiği UppyEdu, kreş ve anaokulların hem teknolojik hem de eğitim materyali olarak tüm ihtiyaçlarına çözüm sağlıyor. Bir kişi sıfırdan bir anaokul veya kreş açmak istediğinde UppyEdu hem teknoloji hem de eğitim materyali olarak UppyEdu tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Game Maker ise tüm öğretmenleri kod yazmadan 22 farklı mekanikte mobil oyun yapabildikleri bir teknoloji sağlıyor. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su İbrahim Coşuner, “UppyEdu için hedefimizi Türki Cumhuriyetler, Afrika ve Asya kıtası olarak belirledik. Game Maker için Avrupa ve Amerika kıtası hedef pazarlarımızı oluşturuyor” diyor.

DÜNYADA İLK ÜÇE GİRDİ

Gamester Kids ise okul öncesi dönemdeki 2–6 yaş arası çocuklar için dijital “edutainment” içerikleri ve teknolojileri geliştiriyor. Şirketin geliştirdiği Tiny Minies, bugün 135’ten fazla ülkede 5 milyondan fazla çocuk tarafından kullanılıyor. Şirketin kurucu ortağı Onur Karcı, “Yarattığımız bu evrende oyunlar, hikayeler, videolar, uyku öncesi egzersizler ve baskı alınabilir etkinlikler gibi farklı içerik dikeylerini tek bir çatı altında topluyoruz” diyor. Latin Amerika ve Körfez Bölgesi’nde en çok tercih edilen ilk üç okul öncesi uygulama arasında yer alıyor. Karcı, önümüzdeki dönemde ABD pazarında büyümeyi hedeflediklerini vurguluyor.

ÇİFT KANATLI EĞİTİM MODELİ

‘Sürdürülebilirlik için STEM’ adını verdiği çift kanatlı bir eğitim modeli sunan Twin, çocuklara yapay zekanın yanı sıra aynı zamanda bunu, dünyanın sorunlarına çözüm üretmek için nasıl kullanabileceklerini de öğretiyor. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Asude Altıntaş, “Bugün 60’tan fazla ülkede 5 binin üzerinde okula ulaştık ve 1,5 milyondan fazla çocuğa eğitim verdik. Odak pazarlarımız Türkiye, İngiltere, Ortadoğu ve Kuzey Afrika” diyor.

OLCAY ÇAĞLAR / PRATICMED

MEDİKAL SETLER ÜRETİYOR

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi girişimlerinden PraticMed, diş, tıp ve veteriner hekimliği alanlarında medikal eğitim setleri ve dijital eğitim içerikleri üreten bir girişim. Medikal alanlarda gerçek cerrahi prosedürleri simüle eden eğitim setleri ve dijital öğrenme materyalleri üretiyor. PraticMed Medikal Eğitim Teknolojileri Kurucusu & Ürün Geliştirme Müdürü Olcay Çağlar, ürünlerinin 30’dan fazla tıp fakültesi, özel hastane ve eğitim merkezinde kullanıldığını belirtiyor. Çağlar, Kanada, Bosna Hersek, Yunanistan, BAE, İspanya ile mikro ihracata başladıklarını da söylüyor.

HERKES İÇİN MÜZİK

Müzik teorisi, nota yazısı ve kulak eğitimini dijitalleştirme, müzik eğitimi çözümleri üretme hedefiyle kurulan Lidyanka, geliştirdiği ‘Herkes İçin Müzik’ platformu ile Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli müzik eğitim sistemini sunuyor. Platform, ders ve alıştırmalar sunmanın yanı sıra kullanıcıların ses, ritim ve tını doğruluğunu analiz ediyor. Şirketin kurucusu Hale Fulya Çelikel, “2026 itibarıyla Körfez ülkeleri ve Karadeniz havzasında pilot uygulamalara başlamayı, ardından 2027–2028 döneminde Avrupa pazarına açılmayı planlıyoruz” diyor.

PAZAR YERİ PROJESİ

Özel ders vermek isteyen kişilerle özel ders almak isteyen kişileri bir araya getiren bir pazar yeri projesi olan Özel Ders Alanı, 350’den farklı kategoride hizmet veriyor. Online ders verecek eğitmenlerin mülakatlarını, kendi geliştirdikleri yapay zekâ destekli eğitmen mülakat sistemiyle yaptıklarını söyleyen Özel Ders Alanı Kurucu Ortağı Sefa Özdeniz, yurt dışı pazarında 36 farklı ülkeden ders talebi ve eğitmen başvurusu aldıklarını belirtiyor.

GAMZE BEYAZ / ROOTS&TALKS

DİASPORAYA ÖZEL PLATFORM

Roots & Talks, 4–12 yaş arası yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına özel, birebir ve canlı Türkçe dersleri sunan yenilikçi bir eğitim platformu. 25 dakikalık, eğlenceli, interaktif ve oyun tabanlı dersler sunuyor. Çocuklara kültürü de öğretiyor. Roots & Talks Kurucusu ve CEO’su Gamze Beyaz, “Önümüzdeki iki yılda İngiltere, Almanya ve Hollanda’da diaspora topluluklarına özel programlar başlatmayı hedefliyoruz” diyor.

AKIN KAĞAN AKÇALI / ZİHİNLER FORA

Zihin haritasıyla yurt dışına açılıyor

Zihinler FORA, dünyanın en etkili öğrenme ve düşünme tekniklerinden Zihin Haritaları alanında faaliyet gösteriyor. Herkesin zihin haritaları ile daha etkin nasıl öğrenebileceğini öğreten bir eğitim ve eğitim teknolojileri sunan şirket, Türkiye’nin kendi alanında ilk ve tek zihin haritaları yazılımı Foramind’ı geliştirdi. Foramind, eğitim kurumlarının ve şirket akademilerinin ihtiyaçlarına göre tasarlandı. 36 bin adet zihin haritası oluşturduklarını söyleyen Zihinler FORA Kurucusu Akın Kağan Akçalı, “Birleşik Krallık’ta faaliyetlerimize başlayarak dünya pazarlarına da açılacağız” diyor.

EMRE ÖZGÜNDÜZ / FEDU.AI BY MENTALUP

ABD’de öğretmen topluluğu oluşturacak

İlk ve orta okul seviyesindeki öğrenci, öğretmen ve okullara yönelik yapay zeka tabanlı eğitsel teknolojiler geliştiren Fedu.ai by MentalUP, öğretmenlerin saniyeler içerisinde yapay zeka desteğiyle müfredata uyumlu oyunlaştırılmış ders içerikleri oluşturmalarını, farklı dillerde kitap yazabilmelerini, sanal dil asistanı oluşturmalarını ve ödev ataması yapabilmelerini sağlıyor. 120’den fazla ülkede 20 milyondan fazla öğrenciye ve binlerce öğretmene hizmet verdiklerini belirten FeduAI by MentalUp Kurucu Ortağı Emre Özgündüz, “Türkiye dışında Londra ve Helsinki’de ofislerimiz var. 2026 yılında ABD pazarında büyümeyi planlıyoruz. ABD’li öğretmenlere eğitimler vereceğiz ve öğretmen topluluğu kuracağız” diyor.

MERİH BENGİSU / OYUNMU – UPLEY APP

Sosyal becerileri geliştiriyor

OyunMu – UPley App, oyun temelli öğrenme ve iletişim odaklı bir sosyal girişim. Eğitim teknolojileri alanında, empati, iletişim ve duygusal farkındalık gibi sosyal becerileri güçlendiren oyun modülleri geliştiriyor. Kurumsal eğitimlerde ekip içi iletişimi ve iş birliğini artıran oyun bazlı içerikler sunduklarını, aynı zamanda müzeler ve sosyal kurumlar için öğrenmeyi deneyimle birleştiren atölyeler tasarladıklarını belirten şirketin kurucusu Bengisu Yiğit, şöyle devam ediyor: “Bugüne kadar 87 binden fazla kişiye ulaştık. Kısa vadede Avrupa’da, özellikle Almanya, Fransa ve Hollanda’da edutech ve wellbeing temelli kurumlarla iş birliği hedefliyoruz.”