ARA
Bist 100
7996,7
-0,24%
Bist 100
Dolar/TL
30,2009
0,2259%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9907
0,4472%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0897
0,2599%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1970,25
0,55%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




Diğer Yazıları

305 işlemde 7 milyar dolar hacim gerçekleşti

Türkiye’de 2023’te birleşme&satın alma (B&S) işlemlerinde 305 işlemde yaklaşık 7 milyar dolar hacim oluştu. İşlem hacminde yabancı yatırımcılar öne çıktı.

21 Ocak 2024
305 işlemde 7 milyar dolar hacim gerçekleşti

Türkiye’de 2023’te birleşme&satın alma (B&S) işlemlerinde 305 işlemde yaklaşık 7 milyar dolar hacim oluştu. İşlem hacminde yabancı yatırımcılar öne çıktı. 2024’te teknoloji odaklı işlemler, enerjiye yönelik işler başta olmak üzere işlemlerin sürmesi bekleniyor.

2023 yılında Türkiye şirket birleşme ve satın almaları (B&S) toplam işlem hacmi ve sayısı incelendiğinde, geçen yıl başlayan daralma trendinin devam ettiği gözleniyor. 

Rakamlarla ifade etmek gerekirse, 2021’de 350 işlemde 16,5 milyar dolar işlem gerçekleşmişken, 2022’de 296 işlemde yaklaşık 7,5 milyar dolarlık hacim gerçekleşmişti.  2023 yılında da 2022 yılına benzer bir tablo ortaya çıktı. 305 işlemde yaklaşık 7 milyar dolar hacme ulaşıldı.  Bunun başlıca nedenlerini sorduğumuz uzmanlar, 6 Şubat tarihinde yaşanan yıkıcı deprem, mayıs ayında yapılan genel seçim döneminin yarattığı belirsizlikler, yüksek enflasyonist ortamın kur ve genel olarak ekonomik üzerindeki etkileri ile yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik gerilim başlıklarına dikkat çekiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1970,25 0,55%
  • ALTIN ONS 2029,4 0,35%
  • BIST 100 7996,7 -0,24%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,146 -0,024%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34311 -0,47388%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,175 -0,519%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,2009 0,2259%
  • EURO/DOLAR 1,0897 0,2599%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9907 0,4472%
  • STERLIN/DOLAR 1,27024 0,02599%
Günün En Çok Okunanları
Alper Gezeravcı uzayda hangi deneyleri yapacak?
'Sektörümüzü savunma sanayisi kadar önemli buluyoruz'
'Sektörümüzü savunma sanayisi kadar önemli buluyoruz'
Ve Alper Gezeravcı uzay istasyonunda: ISS'den böyle seslendi
Ve Alper Gezeravcı uzay istasyonunda: ISS'den böyle seslendi
Hem çiftlik sahibi oldu hem elektrik maliyetini sıfırladı
Hem çiftlik sahibi oldu hem elektrik maliyetini sıfırladı
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (15-19 Ocak 2024)
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (15-19 Ocak 2024)
28 ile yeni milli eğitim müdürü atamaları Resmi Gazete'de
28 ile yeni milli eğitim müdürü atamaları Resmi Gazete'de
Alper Gezeravcı ve Ax-3 misyonunun uzay istasyonuna giriş anı
Alper Gezeravcı ve Ax-3 misyonunun uzay istasyonuna giriş anı
Bakan Şimşek uyardı... 4,5 milyon konuta kira geliri incelemesi
GERİ
İLERİ
Alper Gezeravcı uzayda hangi deneyleri yapacak?
'Sektörümüzü savunma sanayisi kadar önemli buluyoruz'
Ve Alper Gezeravcı uzay istasyonunda: ISS'den böyle seslendi
Hem çiftlik sahibi oldu hem elektrik maliyetini sıfırladı
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (15-19 Ocak 2024)
'Sektörümüzü savunma sanayisi kadar önemli buluyoruz'
Ve Alper Gezeravcı uzay istasyonunda: ISS'den böyle seslendi
Hem çiftlik sahibi oldu hem elektrik maliyetini sıfırladı
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (15-19 Ocak 2024)
28 ile yeni milli eğitim müdürü atamaları Resmi Gazete'de
Ve Alper Gezeravcı uzay istasyonunda: ISS'den böyle seslendi
Hem çiftlik sahibi oldu hem elektrik maliyetini sıfırladı
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (15-19 Ocak 2024)
28 ile yeni milli eğitim müdürü atamaları Resmi Gazete'de
Alper Gezeravcı ve Ax-3 misyonunun uzay istasyonuna giriş anı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL