305 işlemde 7 milyar dolar hacim gerçekleşti

Türkiye’de 2023’te birleşme&satın alma (B&S) işlemlerinde 305 işlemde yaklaşık 7 milyar dolar hacim oluştu. İşlem hacminde yabancı yatırımcılar öne çıktı. 2024’te teknoloji odaklı işlemler, enerjiye yönelik işler başta olmak üzere işlemlerin sürmesi bekleniyor.

2023 yılında Türkiye şirket birleşme ve satın almaları (B&S) toplam işlem hacmi ve sayısı incelendiğinde, geçen yıl başlayan daralma trendinin devam ettiği gözleniyor.

Rakamlarla ifade etmek gerekirse, 2021’de 350 işlemde 16,5 milyar dolar işlem gerçekleşmişken, 2022’de 296 işlemde yaklaşık 7,5 milyar dolarlık hacim gerçekleşmişti. 2023 yılında da 2022 yılına benzer bir tablo ortaya çıktı. 305 işlemde yaklaşık 7 milyar dolar hacme ulaşıldı. Bunun başlıca nedenlerini sorduğumuz uzmanlar, 6 Şubat tarihinde yaşanan yıkıcı deprem, mayıs ayında yapılan genel seçim döneminin yarattığı belirsizlikler, yüksek enflasyonist ortamın kur ve genel olarak ekonomik üzerindeki etkileri ile yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik gerilim başlıklarına dikkat çekiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.