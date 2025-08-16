35 milyon Euro yatırımla sektörde ilk üçü hedefliyor

TMSF bünyesindeki Sürat Kargo, 2021’in son çeyreğinde yapılan ihaleyle Bacacı Yatırım Holding tarafından 335,5 milyon TL bedelle satın alındı. Satın almayla birlikte 30 milyon Euro’luk yatırım hayata geçirildi, aktarma operasyonları iyileştirildi. Yine şube revizyonları, sistem güncellemeleri ve araç alımları da eklenince yatırım tutarı 35 milyon Euro’yu buldu.
Ekonomist’in 17 - 30 Ağustos 2025 tarihli sayısından
Sürat Kargo Genel Müdürü Cem Oğuz, yapmakta oldukları yatırımların katkısını görmeye başladıklarını ifade ediyor. 2023’ü 4,5 milyar TL iş hacmi ile kapatan şirket, 2024 yılında 8,2 milyar TL rakamına ulaştı. Cem Oğuz, 2025 yılında da reel büyüme trendinin devam ettiğini söylüyor.
PAZAR PAYI BÜYÜYOR
2020’nin ilk çeyreğinde patlak veren pandemi, e-ticaretin gelişimiyle kargo sektöründe dinamikleri değiştirdi. Sektör hızlı bir büyüme trendi içine girdi. Sürat Kargo, bu yeni dönem fırsatını kullanarak pazar payını büyütmeye devam etti. Cem Oğuz, “2021 son çeyrekte devralındığında, Sürat Kargo’nun günlük ortalama taşıma adedi 270 bin seviyesindeydi. Bugün ise günlük ortalama 400 bin paket taşıma seviyesine ulaştık. Yıl sonu itibarıyla 450 bin seviyelerine gelinecek. Bu ciddi büyüme, kapsamlı bir operasyonel dönüşüm ve verimlilik kazanımının başarısı” diyor. BTK verilerine göre 2024 ilk yarı sonunda yüzde 6,5 pazar payı olan şirket, son verilere göre yüzde 7,7 paya ulaşmış durumda. Cem Oğuz, uzun dönemli hedeflerinin en yüksek hacimli ilk üç kargo firması arasında yer almak olduğunu anlatıyor.
REKABET ARTIYOR
Pandemi sonrasında hızlı büyüyen kargo sektöründe piyasaya hızlı giriş yapan yeni oyuncuların olduğu görüldü. Ancak sektörde büyüme hızlarında yavaşlamanın küçük oyuncularda kâr sorunu yaşattığını söyleyen Cem Oğuz, “Bu iş ölçek işi. Ciddi yatırım gerektiriyor. Çünkü bu operasyonlar İstanbul ya da Ankara gibi sınırlı bölgelerde yürütülemez. Dolayısıyla, sektörün sürdürülebilirliği açısından birleşmeler, satın almalar hız kazanacaktır. Rekabetin niteliği artacak; bu da pazarı daha sağlıklı bir yapıya kavuşturacak” diye konuşuyor.
Helvacızade’yi de satın aldı
1980’lerde gıda toptancılığı ile iş hayatına başlayan Bacacı ailesi, 1997 yılında inşaat ve gayrimenkul sektörüne adım attı. 2010 yılında, sanayi yatırımlarına yönelen Bacacı Yatırım Holding, Balıkesir’de konserve, Adana’da ambalaj fabrikaları kurdu. 2016 yılında Outmedya ve Panout şirketleriyle medya sektörüne de giren grup, 2020 yılında ise Port Mobile distribütör şirketiyle telekom sektörüne adım attı. 2021 yılının son çeyreğinde 335,5 milyon TL bedelle TMSF’den Sürat Kargo şirketini alan Bacacı, son olarak mayıs ayında Helvacızade Grubu’nu yaklaşık 3 milyar TL’ye satın alarak adından söz ettirdi.