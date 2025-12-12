Asgari ücret maratonu bugün başlıyor

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren 2026 yılı asgari ücretine ilişkin görüşmeler bugün başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek için ilk toplantısını bugün saat 14.00'te yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek toplantıya, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun tarafları olan işçi, işveren ve hükümet temsilcileri davet edildi.

Gözler TÜRK-İŞ'e çevrildi

İşçi kesimini TÜRK-İŞ'in, işveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) temsil ettiği komisyonda, gözler komisyonun yapısıyla ilgili yasal düzenleme yapılmaması halinde toplantıya katılmayacaklarını açıklayan TÜRK-İŞ'e çevrildi.

TÜRK-İŞ heyetinin toplantıya katılması beklenmezken, işçi tarafının taleplerini içeren bir yazının bugün Bakanlığa sunulacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİSK'in dün düzenlenen 29. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Malumunuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında, işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım, verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir." açıklamalarında bulunmuştu.

Zam beklentileri ne yönde?

2025 yılında geçerli olan net asgari ücret 22 bin 104 lira 67, aylık brüt ise 26 bin 5 lira 50 kuruştu. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş olarak açıklanmıştı.

Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Yeni yıl için asgari ücrette yüzde 20–30 bandında bir artış beklentisi öne çıkıyor.