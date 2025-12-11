Asgari ücret ne kadar olacak? Muhtemel zam senaryoları

2026 asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak. Yeni yıla yönelik ücret beklentileri ve tahminler ise peş peşe gündeme gelirken, "Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusu çalışanların odağında yer alıyor. Peki, asgari ücrete ne kadar zam bekleniyor? İşte 2026 yılı için muhtemel zam senaryoları...