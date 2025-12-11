Asgari ücret ne kadar olacak? Muhtemel zam senaryoları

2026 asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak. Yeni yıla yönelik ücret beklentileri ve tahminler ise peş peşe gündeme gelirken, "Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" sorusu çalışanların odağında yer alıyor. Peki, asgari ücrete ne kadar zam bekleniyor? İşte 2026 yılı için muhtemel zam senaryoları...
1 Olası zam senaryoları
2025 yılında asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmış ve net tutar 22 bin 104 lira 67 kuruşa yükselmişti. Uzmanlar, yeni yılda asgari ücrete yüzde 20-30 aralığında artış öngörüyor. Peki, olası zam senaryolarına göre net asgari ücret ne kadar olacak?
2 Yüzde 20 zam yapılması durumunda net asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda net asgari ücret 26 bin 584 liraya yükselecek.
3 Yüzde 25 zam durumunda asgari ücret ne kadara yükselecek?
Yüzde 25 zam yapılması halinde ise net asgari ücret 27 bin 630 lira olacak.
4 Yüzde 30 zam senaryosu
Yüzde 30 zam senaryosunda ise net asgari ücret 28 bin 735 liraya yükseliyor.
5 Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılması durumunda...
Asgari ücrete yüzde 35 oranında zam gelmesi halinde ise net asgari ücret 29 bin 841 lira olacak.