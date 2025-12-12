Öte yandan komisyonda işçileri temsil eden TÜRK-İŞ başta olmak üzere diğer işçi konfederasyonları HAK-İŞ ve DİSK, komisyonun yapısının değiştirilmesine yönelik taleplerini sürdürüyor. Bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi tarafından 5, işveren tarafından 5, hükümet tarafından ise 1 kişi olmak üzere 5+5+1 şeklindeki sistemi TÜRK-İŞ’e sundu.