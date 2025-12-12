Wisest Yazılım, Deloitte Fast 50 Türkiye 2025 listesinde

Deloitte tarafından küresel ölçekte yürütülen ve Türkiye’de teknoloji ekosisteminin en prestijli değerlendirme programlarından biri olarak kabul edilen Deloitte Teknoloji Fast 50, teknoloji şirketlerini son yıllardaki net satış büyüme oranları üzerinden bağımsız kriterlerle sıralıyor.



Program, yalnızca finansal büyüklüğü değil; teknoloji üretme kapasitesi, inovasyon yetkinliği ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımı ile öne çıkan şirketleri görünür kılıyor.



Wisest Yazılım, Deloitte’un gerçekleştirdiği bağımsız değerlendirme sonucunda Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer alarak sektördeki konumunu bir kez daha tescillemiş oldu. Wisest Yazılım’ın Fast 50 listesinde yer alması, şirketin istikrarlı büyüme modelinin ve teknoloji odaklı iş yapış biçiminin somut bir göstergesi niteliği taşıyor.



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Wisest Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı M. Görkem Kuşçu, şu ifadeleri kullandı:



“Deloitte Teknoloji Fast50™ Türkiye 2025 listesinde yer almak, Wisest Yazılım’ın yalnızca büyüme hızını değil; teknoloji üretme kabiliyetini, stratejik bakış açısını ve geleceği okuma yeteneğini de ortaya koymaktadır. Bu başarı, kısa vadeli sonuçlardan ziyade sürdürülebilir değer yaratmayı odağına alan vizyonumuzun doğal bir çıktısıdır. Ar-Ge gücümüz, yetkin insan kaynağımız ve müşterilerimizle kurduğumuz uzun soluklu iş birlikleri sayesinde Wisest Yazılım, hızla dönüşen teknoloji ekosisteminde güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumlanmaktadır. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’den doğan teknolojilerle küresel ölçekte etki yaratmaya ve dijital dönüşümün öncülerinden biri olmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”



