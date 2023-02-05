77 şirkette net kâr beklentileri

Banka dışı şirketlerin son çeyrek bilançolarında; güçlü ciro, FVAÖK ve net kâr beklense de önceki çeyreklere kıyasla her üç kalemde de ivme kaybı yaşanabilir.

Güçlü net faiz marjı gelişimi, sağlıklı kredi büyümesi ve aktif kalitesiyle banka kârlarındaki olumlu seyrin ise süreceği öngörülüyor.

Borsada hesap dönemi takvim yılıyla uyumlu şirketler için 2022 son çeyrek bilanço sezonu geçen hafta başladı.

BİST’te işlem gören şirketler için son çeyrek finansallarının son açıklanma tarihi; solo finansallar için 1 Mart, konsolide finansallar için 13 Mart olarak belirlendi.

2022’deki rekorların yerini volatilitenin aldığı borsa, bilanço dönemine de iniş-çıkışlarla başladı. Bu süreçte endeks ve hisse bazında agresif hareketlerin sürebileceği uyarısı yapılıyor.

Hisse tercihlerinin gittikçe önemli hale geldiği bu süreçte, biz de şirketlere ilişkin net kâr beklentilerini araştırdık. 77 şirkete ilişkin kâr tahminlerini ve bilançosunu açıklayan şirketlerin kâr rakamlarını görebilirsiniz.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.