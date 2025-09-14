ARA
Akıllı tarım teknolojileri ‘nefes’ olabilecek mi?

Burada dönem dönem ülkemizin güvenlik önceliklerini yazıyorum. Görüyorsunuz, etrafımız ateş çemberi. İsrail bölgede ateş edilecek ülke bırakmadı gibi, son olarak Katar’da Hamas heyetine saldırı düzenledi. Şimdi bakıyorum, “İsrail Türkiye’ye de böyle bir saldırı düzenler mi, egemenlik haklarını ihlal eder mi?” gibi tartışmalar yapılıyor. Yani bizim için böyle bir coğrafyada iseniz jeopolitik güvenlik olmazsa olmazımız.

14 Eylül 2025 | 09:00
Akıllı tarım teknolojileri ‘nefes’ olabilecek mi?

Değerli okurlar,
Yine insan kaynağımızı maalesef doğru yönlendiremediğimizi, iyi beyinlerimizi kaybetmeye devam ettiğimizi görüyoruz. Hızla yaşlanmaya başlayan bir toplum olduğumuzu da dikkate aldığımızda artık insan kaynağı da bizim için önemli bir güvenlik meselesi. TÜİK verilerine göre, yaş ortalamamız, Cahit Sıtkı Tarancı’nın şirine atıfta bulunalım, 35’e çok yaklaştı. Yaşlı nüfusun oranı yüzde 10,6’ya kadar çıkmış durumda. 2050’de her dört kişiden biri 65 yaşın üzerinde olacak.

Değerli okurlar, bir diğer güvenlik meselemiz sürdürülebilirlik diyoruz, ancak bunu daha net söyleyelim: Su ve gıda güvenliği. Birleşmiş Milletler’in bir kuruluşu olan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) hazırladığı İklim Değişikliği ve Arazi Raporu’na göre Türkiye’nin de içinde yer aldığı Akdeniz Çanağı, iklim krizinin en olumsuz etkilerinin görüleceği bölgeler arasında gösteriliyor. Akdeniz Çanağı’nda yüksek hava sıcaklıklarının sıklığının, şiddetinin ve süresinin artmaya devam edeceği, yağışların azalacağı, orman yangınlarında yüzde 50 artış olacağı, tarımsal ürün ve hayvancılık verimliliğinin ve bitki biyolojik çeşitliliğinin azalacağı öngörülüyor. Değerli okurlar işin özü, yaşanacak sorunlar sosyo-ekonomik olarak içinde bulunduğumuz coğrafyanın en önemli güvenlik meselelerinden biri olacak.

Yaşanacak bu sorunlara acil ve çok ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Sadece kamunun atacağı adımlar ile de çözülebilecek bir sorun değil bu. Bireylerin, özel sektörün, sivil toplum örgütlerinin organize hareket etmesi gerekiyor.

İşte bu sayımızı böyle kritik bir konuya ayırdık. Su stresi, iklim krizi ve artan girdi maliyetleri üreticiyi daha verimli çözümler aramaya yönlendiriyor. Agritech adı verilen tarım teknolojileri işte bu sorunlara bir soluk olabilecek yapılar ve desteklenmeyi hak ediyorlar. Kapak haberimize 20 agritech firmasının öykülerini taşıdık. Bu sayının daha da artmasını umuyorum.
Daha demokratik, daha stabil günlerde buluşmak dileğiyle.
Sağlıkla kalın.

0
