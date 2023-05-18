AVM’ler çatılarını GES’le donatıyor

Hem çevresel etkiyi azaltmak hem de yükselen enerji fiyatlarıyla baş etmek isteyen AVM işletmecileri, güneş enerjisi sistemlerine (GES) yatırım yapmaya başladı.

GES yatırımı ile kendi elektriğini üretecek AVM sayısının ülke genelinde 50’ye ulaşması bekleniyor. Yaklaşık 50 milyar dolar yatırım hacmine sahip olan ve 2,1 milyon kişiye istihdam sağlayan AVM ekosisteminde yeni bir yatırım dalgası başladı.

Hem çevresel etkiyi azaltmak hem de yükselen enerji fiyatlarıyla baş etmek isteyen AVM’ler güneş enerjisi sistemlerine (GES) yatırım için harekete geçti.

GES yatırımı ile kendi elektriğini üretecek AVM sayısının ülke genelinde 50’ye ulaşması bekleniyor.

Çevresel etkisini azaltmak isteyen AVM’lerin yatırımları sadece GES’lerle sınırlı değil. AVM’ler atık toplamadan su tasarrufuna kadar farklı alanlarda projeler geliştiriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.