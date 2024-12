“Avrupa’ya açılmaya hazırlanıyoruz”

Türkiye, geniş ve çeşitli coğrafyasıyla birlikte, milyonlarca araç sahibine sahip bir ülke. Bu büyük ve her geçen gün artan araç nüfusu, araç tamir ve bakım sektörünü de canlı tutuyor. Sektör aynı zamanda hızla değişen teknoloji ve taleplerle birlikte hızla dönüşüp gelişerek bir evrim geçiriyor. Otomotiv teknolojisinin hızla ilerlemesi, servislerin de aynı paralelde sürekli olarak güncellenmesini ve yeni çağ gerekleri ile teknolojik altyapılarının bu değişimlere ayak uydurmasını gerektiriyor. Bu nedenle, araç tamir ve bakım hizmetleri artık sadece mekanik işlemlerle sınırlı değil. Ve doğal olarak araca verilen bu hizmet, sadece teknik yeterlilikle değil, aynı zamanda müşteri memnuniyetiyle de çok ilgili. Sektörün üzerinde önemli etkileri olan başka bir konu ise elektrikli araçlar ve otonom sürüş teknolojisi.

Kobi Girişim Aralık 2024 ekinden

Tek çatı altında hizmet

Tüm bu alanlarda hizmet veren Homer Smart Auto Services, Türkiye’nin her yerindeki müşterilerine, aynı standartlarda fiyat, gerektiğinde orijinal ya da alternatif yedek parça ve kaliteli işçilik garantisi sunuyor. Şirket, onarım hizmetlerini tek çatı altında bütünleşik verebiliyor. Elektrikli otomobiller de dahil olmak üzere, her türlü marka ve model aracın hasar onarımı, mekanik onarımı, boyasız göçük düzeltme işlemleri, lastik saklama ve mobil lastik tamir, çekici, yolda onarım gibi mobil hizmetlerin verilmesi için Türkiye genelinde tek merkezden 360 derece süreç yönetimi sağlayan bir alt yapı ve organizasyon gerçekleştirdiklerini belirten HOMER Smart Auto Services Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yeşilbayraktar, “2003’ten bu yana hizmet veriyoruz. Bu yılı ciro bazında yüzde 40 büyüme ile kapatacağız. Akıllı dijital servis alt yapımızla; yılda yaklaşık 30 bin araç onarımı gerçekleştiren, 4.5 milyon yedek parça datasını yöneten büyük ve çok deneyimli bir aileyiz. Türkiye’nin her yerinde uyguladığımız standart kalite ve sabit ücret politikası bize büyüme getirdi. Türkiye genelinde 350 hizmet noktamız, sahada görev alan bin 500’den fazla çalışanımızla bireysel müşterilerimize de hizmet vermeye başladık. 2025 yılı sonunda yüzde 50 büyüme hedefliyoruz. ’Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye açılmayı planlıyoruz” diye anlatıyor.

Yazılım altyapısı güçlü

Yeşilbayraktar ayrıca otomotiv teknolojisinin hızla ilerlemesi, servislerin de aynı paralelde sürekli olarak güncellenmesini ve teknolojik altyapılarının bu değişimlere ayak uydurmasını gerektirdiğine değinerek şunları belirtiyor: ‘’HOMER, 7 milyon 500 bin satır kod üzerinde çalışan bir yapı. Büyük bir yazılım platformuna sahibiz. Gelecek 10 yılda bu mobil uygulama ekranından kurulan bağı geliştirmeye devam edeceğiz. Uygulama ile, her türlü hizmetin satın alınabileceği ya da talep edilebileceği ve o andan itibaren otomatik randevu sürecinin işlediği bir ortam yaratmış olduk. Gelecek 10 yılda bu alanda başka planlarımız da var, gelişim sürüyor. 2025’in başında uygulamanın yeni versiyonunu da canlıya alacağız. Ayrıca Teknopark’taki yazılım şirketimiz ve dijital arka planımız bizim en büyük farkımız. Yazılımını yapmadan hiçbir işe başlamıyoruz.”