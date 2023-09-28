AYM ek MTV itirazını reddetti: Peki, karar ne anlama geliyor? Süreç nasıl ilerleyecek?

15 Temmuz’da yürürlüğe giren 7456 sayılı yasa ile ek motorlu taşıtlar vergisi (Ek MTV) adı altında yeni bir vergi getirilmişti. Yasanın gerekçesinde bu yeni verginin Kahramanmaraş depremlerinin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için ihdas edildiği belirtiliyordu.

Ek verginin tutarı 2023 yılı MTV’si kadardı. İlk taksit Ağustos sonuna kadar, ikinci taksit ise Kasım sonuna kadar ödenecekti. Yasanın yürürlük tarihinden (15 Temmuz) sonra ilk kez tescil edilecek araçlarda ise tescil tarihinde ödenmesi gerekiyordu.

Kamuoyunda, aynı verginin iki kere alınmasının Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde görüşler dillendirilmeye başlamıştı. Ardından bu düzenlemenin iptali talebiyle ana muhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurulmuştu.

Bu arada 6 Eylül tarihine kadar uzatılmış olan ilk taksit süresi bitmiş oldu. Birçok mükellef bu ek vergiyi öderken, bazıları dava konusu ederek ödedi, bir kısmı ise hiç ödemeyip AYM kararını beklemeye başladı.

AYM bugün Ek MTV’nin Anayasa’ya aykırı olmadığına oybirliği ile karar verip söz konusu iptal başvurusunu reddetti.

Peki bu karar ne anlama geliyor?

Verginin ilk taksitini ödemiş olanlar açısından yeni bir durum söz konusu değil. Zaten ödemişlerdi, ikinci taksiti de Kasım sonuna kadar ödeyebilecekler.

Ödememiş olanların durumu

Ödememiş olanların bu taşıtları satmaları mümkün olmadığı gibi araç muayeneleri de yapılamıyor. Trafikten çekme, hurdaya çıkarma, yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kapatma işlemleri mümkün olamıyor.

Bunlardan daha da önemli bir konuyu hatırlatmakta fayda var. Vergiyi ödemeyenler adına vergi daireleri tarafından düzenlenen veya düzenlenecek olan “ödeme emri”. Bu belgelerde borçlulara 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gerektiği bildiriliyor. Bu süre içerisinde ödeme yapılmazsa vergi daireleri tarafından haciz yoluna gidilebiliyor.

Ödeme anında gecikme zammı da tahsil ediliyor

Bu işlemlere muhatap olunmaması açısından AYM tarafından Anayasaya uygun olduğuna karar verilen ek MTV’lerin ödenmesinde fayda var. Ancak tabii ki geç ödemenin da bir yaptırımı olacaktır. O da gecikme zammı. Aylık %2,5 olarak uygulanan gecikme zammı, geç ödenen gün sayısına göre hesaplanıyor.

Buna göre ilk taksit tutarının, 6 Eylül’den itibaren günlük olarak hesaplanacak gecikme zammıyla birlikte ödenmesi durumunda ayrıca bir ceza söz konusu olmayacaktır.

Zam tutarı ödeme anında otomatik olarak hesaplanıp ilk taksit tutarı ile birlikte tahsil edilecektir.

