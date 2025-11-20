Beymen, en büyük mağazasını Tersane’de açıyor

Beymen'in, İstanbul'da 600 yıllık tersane binasında tarih, sanat ve lüks moda deneyimini bir araya getirerek açacağı Beymen Tersane-Galleries of Luxury'nin ön tanıtımı gerçekleştirildi.

Şirket, kentin tarihini geleceğe taşıyan adımla Haliç kıyısındaki Osmanlı'dan kalma tersanenin atmosferinde konumlanan ve markanın en büyük mağazası olacak Beymen Tersane'yi 21 Kasım'da hayata geçirecek. Bu kapsamda Beymen Group Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çapçı'nın katılımıyla Beymen Tersane'de ön tanıtım toplantısı düzenlendi.

Dünyanın en önde gelen çağdaş mimari projelerine imza atan OMA (Office for Metropolitan Architecture) ile hayata geçirilen, 12 bin metrekarelik alanı ve 9 farklı galerisiyle dikkat çeken Beymen Tersane -Galleries of Luxury; lüks moda, yaşam, sanat, kültür ve mimariyi bir araya getirerek çok katmanlı bir deneyim sunuyor.

Beymen Tersane’ye Özel Markalar ve Koleksiyonlar!

Dünyaca ünlü markaların seçkin koleksiyonlarını bir araya getiren Beymen Tersane,

kişiselleştirilmiş deneyim alanları ve olağanüstü estetiğiyle lüks modayı mimariyle buluşturarak moda severlere global standartların ötesine geçen ayrıcalıklı bir deneyim alanı sunuyor. 350’den fazla markanın seçkin koleksiyonları, yalnızca Beymen Tersane’de deneyimlenebilecek özel bir Beymen kürasyonuyla sunuluyor.

Elif Çapçı, gelecek hafta Ekonomist dergisinde yer alacak söyleşisinde mağazalarla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

-Kasım ayında Tersane mağazası geliyor. Önümüzdeki sene İstanbul Finans Merkezi açılacak. Önümüzdeki dönemde açılacak olan lüks outlet projesinde de bir mağaza açmayı planlıyoruz. Butik açılışlarımız var. Beymen Club ve Network’ün de ikişer üçer tane de mağazası açılacak. 10’a yakın yeni mağaza açılışımız olacak 2026’da.



-Dijitale ciddi bir yatırım yapıyoruz. Dijital, lüks işimizin yüzde 30’una geldi. Açık ara farkla en büyük mağazamız. Son 12 ay müşteri trafiği 200 milyonu geçti. Çok güçlü bir beymen.com var. Dijitalleşme bizi gençlerle çok yan yana getiriyor. Orada kurduğumuz bu sadece moda değil ama kürasyon odaklı yaşam stili açılımı. İçeride çeşit çeşit ürün, çeşit çeşit kategori var.