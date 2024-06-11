“Bir babayiğit varsa buyursun tesis kursun”

Paslanmaz çelik sektöründe, Türkiye’deki en büyük hammadde üreticisi Posco Assan ile mamul üreticileri arasında yaşanan antidamping geriliminin sürdüğü bugünlerde, Kibar Holding’in patronu Ali Kibar ile bir araya geldik. Alüminyum, otomotiv tedarik, esnek ambalaj, yapı malzemeleri, demir-çelik gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren ve 8 milyar dolar büyüklüğe sahip olan grubun önümüzdeki dönem hedeflerini dinlemek üzere bir araya geldiğimiz Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Koreli ortaklarıyla yer aldıkları paslanmaz çelik sektöründeki son gündeme dair ilk kez Ekonomist’e konuştu.

Türkiye’nin en büyük paslanmaz yassı çelik üretim tesisi Posco Assan TST’nin 10 yılı aşkın süredir sektör için attığı adımların önemine değinen Ali Kibar, gerilimde karşı taraftan gelen satın alma talebi konusunda ise net bir mesaj veriyor. Kibar, “Varsa bir babayiğit buyursun, tesisi kursun. Kimse kurmayın demiyor ki. Kurun tesislerinizi, bizler mutlu oluruz” diyor.

Ali Kibar ile hem gündemi hem de grubun gelecek dönem hedeflerini konuştuk.

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