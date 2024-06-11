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“Bir babayiğit varsa buyursun tesis kursun”

Paslanmaz çelik sektöründe antidamping gerilimi devam ederken, Kibar Holding’in patronu Ali Kibar, Ekonomist’e önemli açıklamalarda bulundu. Kibar, tesisi alma yönündeki söylemler karşı; “Bizim satılık tesisimiz yok. Ama varsa bir babayiğit buyursun kendi tesislerini kursunlar” diyor.

11 Haziran 2024 | 11:07
“Bir babayiğit varsa buyursun tesis kursun”

Paslanmaz çelik sektöründe, Türkiye’deki en büyük  hammadde üreticisi Posco Assan ile mamul üreticileri arasında yaşanan antidamping geriliminin sürdüğü bugünlerde, Kibar Holding’in patronu Ali Kibar ile bir araya geldik. Alüminyum, otomotiv tedarik, esnek ambalaj, yapı malzemeleri, demir-çelik gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösteren ve 8 milyar dolar büyüklüğe sahip olan grubun önümüzdeki dönem hedeflerini dinlemek üzere bir araya geldiğimiz Kibar Holding  Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Koreli ortaklarıyla yer  aldıkları paslanmaz çelik sektöründeki son gündeme dair ilk kez Ekonomist’e konuştu.

Türkiye’nin en büyük paslanmaz yassı çelik üretim tesisi Posco Assan TST’nin 10  yılı aşkın süredir sektör için attığı adımların önemine  değinen Ali Kibar, gerilimde karşı taraftan gelen satın  alma talebi konusunda ise net bir mesaj veriyor. Kibar, “Varsa bir babayiğit buyursun, tesisi kursun. Kimse kurmayın demiyor ki. Kurun  tesislerinizi, bizler mutlu oluruz” diyor. 
Ali Kibar ile hem gündemi hem de grubun gelecek dönem hedeflerini konuştuk.

Haberin detayları Ekonomist'in yeni sayısında

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Sibel Atik
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Borsa güne yatay başladı (11.06.2024)
Oyuncu musunuz, yatırımcı mısınız?
Ford Otosan (FROTO) periyodik bakım tarihlerini açıkladı
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket (10 Haziran)
Borsa ve kriptoda vergi iddiaları: Cevdet Yılmaz yanıtladı
THY yönetim kurulu görevlendirmelerini duyurdu
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Logo Yazılım (LOGO) kesinleşen temettü kararını duyurdu
Ziraat GYO (ZRGYO) temettü kararını açıkladı
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