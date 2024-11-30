Bir girişimin öyküsü: Sinop’tan dünyaya kurumsal kıyafet satıyor

Hazır giyim ve tekstil sektöründe uzun yıllar profesyonel olarak çalıştıktan sonra sektördeki boşluğu görerek Tekstar’ı kuran Aykut Tarakçıoğlu, bugün Sinop’taki tesislerinde Arçelik’ten Lamborghini’ye 60’ın üzerinde şirketin kurumsal kıyafetlerini üretiyor. Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Fakültesi’nden mezun olan Aykut Tarakçıoğlu, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra profesyonel kariyerine uluslararası bir ticaret şirketinin temsilcisi olarak başladı. 2000 yılına kadar Newyork’ta çalışan Aykut Tarakçıoğlu, ardından Türkiye’de kurumsal giyim, premium promosyon ürünleri, iş kıyafetleri ve aksesuarları konusunda uzman bir şirketin boşluğunu görerek Tekstar’ın temellerini attı.

2020 yılında üretime girme kararı alarak Sinop’ta üretim tesislerini kurdu. 40 milyon TL’lik yatırımla kurulan bu tesis, 70 milyonun üzerinde tekstil ürününü Türkiye, Avrupa ve Amerika pazarı için üretti. Bugün 350 çalışan ve yıllık 1,5 milyon üretim kapasitesiyle sürdürülebilir kurumsal giyim üretimine ve ihracatına öncülük etmeyi hedeflediklerini söyleyen ekstar Tekstil Kurucusu ve CEO’su Aykut Tarakçıoğlu, “2023 yılını 35 milyon Euro ciroyla kapattık. 2025 hedefimiz ise yüzde 30 büyümek” diyor.

Üretimde yapay zeka desteği

Tekstar’ın en büyük farklılıklarından biri kuruluşundan bu yana sürdürülebilir üretime odaklanmak. Üretim süreçlerine ileri yapay zeka teknolojisini entegre ederek sürdürülebilir üretim uygulamalarını ileriye taşıdıklarını ve karbon ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunduklarını söyleyen Aykut Tarakçıoğlu, “Tasarımdan üretime tüm süreçlerde kullanıcı ihtiyaçlarına ve fonksiyonelliğine yönelik ürünler üretiyoruz. Bizim en büyük farklarımızdan biri sürdürülebilirlik konusunda attığımız adımlar. Sürdürülebilirlik üretim sürecimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Karbon ayak izimizi en aza indirmek için çevre dostu uygulama ve teknolojilere öncelik veriyoruz. Bu alandaki projelerimiz devam edecek” diyor.

2025 yılında geri dönüşüm konusunda yatırıma hazırlanan şirket, tesislerinde 2 milyon dolarlık bir yatırım planlıyor.

Sinop’ta kadın istihdamına katkı sağlıyor

“İstanbul’daki yönetim ve iş geliştirme ekibine ek olarak, Sinop’taki örme ve dokuma fabrikaları aracılığıyla yöre halkı kadınlarına iş imkanı sunuyoruz. Fabrikalarımız aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların iş gücüne katılımını destekliyoruz. Yerel kadınlara istihdam fırsatları sunarak topluluğumuzun ekonomik büyümesine de katkı sağlıyoruz. Sinop fabrikamızda çalışanların yüzde 90’ından fazlası kadınlardan oluşuyor.”