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BTM’den uluslararası büyüme hedefi

UBI Global tarafından dünyanın en iyi üçüncü start up merkezi olarak listelenen BTM, global arenada büyümek için harekete geçti. Yeni genel müdür Dr. Önder Kul, dünyadaki birçok kuluçka merkeziyle görüştüklerini söyledi.

26 Mayıs 2025 | 16:10
BTM’den uluslararası büyüme hedefi

İstanbul’un küresel ölçekte girişimcilik potansiyelini güçlendirmek ve yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşerek ülkemize katma değer sağlaması amacıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) sekizinci yılına uluslararası arenada büyüme hedefi ile girdi. 

Ekonomist’in 11-24 Mayıs 2025 tarihli sayısından

BTM’de genel müdür koltuğuna oturan ikinci isim olan Dr. Önder Kul, dünyada birçok kuluçka ve start up merkezi ile görüşmelere başladıklarını ve her türlü iş birliği konusunu masaya yatırdıklarını belirtti. Kul, “Artık bir ileri aşama olarak yeni dönemde dünyadaki birçok benzer kurumla iş birliği yaparak büyümeyi planlıyoruz. Bu zamana kadar, BTM dünyanın en iyi üçüncü start up merkezi konumuna geldi. İlk amacımız dünyanın en iyi start up merkezi olmak” dedi.

KÜRESEL ADIMLAR

Kurulduklarından beri global bir oyuncu olma hedefi ile ilerlediklerini belirten Kul, temel programlarının yanı sıra tematik programları da bünyesinde barındıran BTM’nin, daha önce Winglobal ile globaldeki ilk adımlarını attığını hatırlattı. Kul, “Ulusal ve uluslararası birçok kurumla iş birliği yapmak için görüşüyoruz. Son olarak Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ile ‘Grow Up: Türkiye’de Start-Up Ekosistemi Çeşitliliğinin Teşvik Edilmesi Projesi’ni yürütmeye başladık” diye konuştu.

TEKMER HAYATA GEÇİYOR

BTM’nin birikimleri doğrultusunda 2024 yılı sonunda BTM bünyesinde bir Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kurulması yönünde çalışmalar başlattıklarını belirten Kul, KOSGEB destek mekanizmalarıyla uyumlu şekilde tasarlanan bu yeni yapının, BTM’nin girişimcilik odağını daha da derinleştirerek teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesini kurumsal bir çerçeveye kavuşturacağını söyledi. BTM TEKMER, sadece bir fiziksel alan değil, aynı zamanda bir iş birliği ve inovasyon platformu olacak. Üniversiteler, teknoparklar, sanayi kuruluşları ve yatırımcılarla kurulacak stratejik ortaklıklar sayesinde hem yerel hem de ulusal düzeyde girişimcilik kapasitesi artırılacak.

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Yaz portföyü nasıl olmalı? Öneriler ne?
Değerli metal altında yeni rekorlar gelir mi?
Borsada yarın temettü dağıtacak 2 şirket var (27 Mayıs)
ODAŞ, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı
Borsada geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa soruşturmasında yeni gelişme
Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsadaki şirketlerin yarısı ilk çeyrekte zarar açıkladı: Pozitif ayrışan 3 sektör
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
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