Bulut kullanım oranı yüzde 63’e ulaştı

Türkiye’de kurumsal şirketlerin bulut teknolojilerine olan ilgisi hızla artıyor. vMind tarafından M2S Araştırma ile gerçekleştirilen “Türkiye Kurumsal Bulut Araştırması 2026” sonuçlarına göre 200 ve üzeri çalışanı olan işletmelerin yüzde 63’ü en az bir bulut çözümü kullanıyor. Bu oran bir önceki yıl yüzde 49 seviyesindeyken, son bir yılda 14 puanlık önemli bir artış yaşandı. Araştırma sonuçları, bulutun artık alternatif bir teknoloji olmaktan çıkarak kurumların BT altyapısının standart bir parçası haline geldiğini ortaya koyuyor.

Türkiye genelinde 200 ve üzeri çalışanlı 7 bin 600 işletmeyi temsil eden araştırma, şirketlerin bulut stratejilerinde güvenlik, maliyet optimizasyonu ve operasyonel verimlilik gibi faktörlerin belirleyici olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda hibrit bulut modelleri ve yönetilen hizmetlere olan ilginin de giderek arttığı görülüyor. Araştırma sonuçları işletme ölçeğine göre önceliklerin de farklılaştığını ortaya koyuyor. Bulut kullanım nedenleri incelendiğinde ilk sırada güvenlik ve veri bütünlüğü yer alırken, ikinci sırada operasyonel kolaylık, üçüncü sırada ise iş sürekliliği yer alıyor. 200–499 çalışanlı işletmeler daha çok operasyonel verimlilik ve maliyet optimizasyonuna odaklanırken, 500 ve üzeri çalışanlı şirketlerde iş sürekliliği ve kurumsal ölçekte güvenli altyapı ihtiyacı daha güçlü bir motivasyon olarak öne çıkıyor.

2025 ve 2026 verileri karşılaştırıldığında bulut kullanım amaçlarında önemli bir değişim görülmediği, saptanıyor. Güvenlik ve veri bütünlüğü, operasyonel kolaylık ve iş sürekliliği kurumların buluta yönelmesindeki ilk üç neden olmaya devam ediyor. Araştırma sonuçlarını değerlendiren vMind CEO’su Volkan Duman, “Türkiye’de kurumsal bulut pazarı artık erken benimseme aşamasını geride bıraktı. Bugün bulut, şirketler için bir seçenek değil, BT altyapısının standart bir parçası haline gelmiş durumda. Kurumlar artık buluta geçmekten çok, bulutu nasıl daha verimli ve güvenli kullanacaklarını tartışıyor. Bu da pazarın giderek optimizasyon ve operasyonel verimlilik odaklı yeni bir döneme girdiğini gösteriyor” diyor.

Kurumsal bulut pazarı büyüyor

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de kurumsal bulut pazarı artık yaygın kullanım evresine geçmiş durumda. Şirketlerin büyük bölümü en az bir bulut çözümü kullanırken, kurumlar yeni yatırımlarda daha temkinli ve stratejik bir yaklaşım benimsiyor. Araştırma verileri, işletmelerin yüzde 56’sının önümüzdeki dönemde bulut harcamalarının artacağını öngördüğünü ortaya koyuyor. Günümüzde kurumların toplam BT bütçelerinin yaklaşık yüzde 25’i bulut çözümlerine ayrılıyor. Bu durum bulut teknolojilerinin kurumların teknoloji yatırımlarında giderek daha merkezi bir rol üstlendiğini gösteriyor. Araştırma ayrıca BT giderlerini azaltma motivasyonunun da önceki yıla kıyasla daha görünür bir öncelik haline geldiğini ortaya koyuyor. Bu durum 2026 yılında bulutun yalnızca bir dönüşüm aracı değil; maliyet optimizasyonu ve risk kontrolü sağlayan stratejik bir altyapı olarak konumlandığını gösteriyor.

Yapay zeka ön planda

Araştırma sonuçları kurumların bulut kullanım modellerinde hibrit yaklaşımın öne çıktığını gösteriyor. İşletmelerin yaklaşık yüzde 36’sı hibrit bulut modeli kullanıyor. Hibrit mimari, kurumlara hem esneklik hem de kontrol sağlarken özellikle regülasyon gereklilikleri ve mevcut sistemlerle entegrasyon açısından önemli avantajlar sunuyor. Araştırmaya göre en yaygın kullanılan bulut çözümleri arasında ilk sırada e-posta çözümleri yer alırken, ikinci sırada veri yedekleme sistemleri ve üçüncü sırada veri depolama çözümleri bulunuyor.

Bununla birlikte yönetilen hizmetlere olan ilgi de giderek artıyor. Araştırmaya göre işletmelerin yüzde 41’i önümüzdeki 18 ay içinde yönetilen hizmetlere yatırım yapmayı planlıyor. Özellikle yönetilen güvenlik hizmetleri bu alanda en güçlü kategori olarak öne çıkıyor. 2025 yılında 18 ay içinde yönetilen hizmet yatırımı planlayan işletmelerin oranı yüzde 37 seviyesindeyken, 2026 yılında bu oran yüzde 41’e yükselmiş durumda. Yönetilen hizmetler içinde en güçlü kategori ise her iki yılda da yönetilen güvenlik hizmetleri olarak öne çıkıyor. Bu artış işletmelerin yalnızca teknoloji değil aynı zamanda operasyonel risk transferi satın almak istediğini gösteriyor. Yönetilen hizmet sağlayıcı seçiminde ise en önemli teknik yeterlilik yüzde 51 ile çoklu bölge felaket yönetimi olarak öne çıkıyor. Yapay zekâ uygulamalarının kurumsal dünyada daha fazla kullanılmaya başlanması da altyapı ihtiyaçlarını yeniden şekillendiriyor. Araştırmaya göre kurumların yaklaşık yüzde 30’u yapay zekâ kullanmayı planladığını belirtirken, büyük ölçekli şirketlerde öngörüsel analitik, görüntü ve ses işleme gibi alanlarda GPU tabanlı bulut altyapılarına olan talep giderek artıyor.