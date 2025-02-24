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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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Castrol, 2024’te liderliğini pekiştirdi

Türkiye madeni yağ pazarının önde gelen markalarından biri olan Castrol, 2024 yılında üretim ve satış performansını artırarak pazar liderliğini pekiştirdi. Türkiye pazarının önemli bir kısmını temsil eden, PETDER tarafından açıklanan resmi verilere göre, Castrol otomobil, motosiklet ve ağır ticari araç motor yağları segmentlerinde pazar liderliğini koruyarak, 2024 yılında sektörün üzerinde bir büyüme kaydetti.

24 Şubat 2025 | 12:12
Castrol, 2024’te liderliğini pekiştirdi

Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) resmi verilerine göre, Türkiye madeni yağ pazarı 2024 yılında önceki yıla göre benzer seviyede kalırken Castrol ise pazarın üzerinde bir büyüme performansı sergileyerek liderliğini pekiştirdi. 

Resmi verilere göre Castrol, otomotiv madeni yağlarında yüzde 7,1, binek otomobil motor yağlarında yüzde 13, motosiklet motor yağlarında yüzde 15 ve ağır ticari araç motor yağlarında yüzde 4,8 büyüme kaydetti. Pazarın üzerinde bir performans sergileyen Castrol, özellikle rekabetin yoğun olduğu binek otomobil motor yağları segmentinde çift haneli büyüme elde ederek başarılı bir yılı daha geride bıraktı. 

Bir grup basın mensubuyla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunan Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz şunları söyledi.

“Castrol’ün otomotiv üreticileriyle güçlü iş birlikleri, büyümesini destekleyen en önemli unsurlardan biri oldu. Castrol olarak, sadece son kullanıcıya değil, sektörün en önemli paydaşları olan otomotiv üreticilerine de özel çözümler sunuyoruz. Hibrit ve elektrikli araç teknolojileri için geliştirdiğimiz ürünler ve iş birliklerimizle, pazardaki dönüşümün bir parçasıyız.”

CASTROL İÇİN TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ

Türkiye, Castrol’ün küresel üretim, tedarik ve lojistik stratejisinde kritik rol oynayan öncelikli stratejik pazarlarından biri. Bu, Türkiye’nin yalnızca güçlü bir iç pazar olmadığını, aynı zamanda Castrol’ün küresel üretim ve lojistik stratejisinde kritik bir rol üstlendiğini gösteriyor.

Son üç yılda Gemlik Üretim Tesisi’ne yapılan yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım, üretim kapasitesini 2024 itibarıyla 135 milyon litrelik rekor seviyeye çıkardı. Castrol, önümüzdeki dönemde de Gemlik tesisine ek yatırımlar yaparak üretim kapasitesini daha da artırmayı planlıyor.

Tatlısöz, Türkiye’nin Castrol’ün küresel büyüme stratejisindeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye, güçlü üretim kapasitesi ve gelişen ihracat ağıyla Castrol’ün en önemli pazarlardan biri olmaya devam ediyor. Gemlik Üretim Tesisi, yalnızca iç pazara değil, Avrupa ve META bölgelerine de hizmet veren stratejik bir üretim merkezi konumunda. Artan kapasite yatırımlarıyla Türkiye’nin rolü her geçen yıl daha da güçleniyor.”

GÜÇLÜ SATIŞ KANALI STRATEJİSİ 

Castrol, güçlü satış kanalı stratejisi ile sahada geniş bir dağıtım ve erişim ağı yönetiyor. Türkiye genelinde 30 binden fazla servis noktasında, yetkili servislerden araç bakım ve onarımı yapan özel servislere, filo bakım merkezlerinden ağır vasıta servislerine kadar yaygın bir erişim ağına sahip. Tatlısöz, Castrol’ün yaygın erişim stratejisini şu sözlerle değerlendirdi: “Türkiye’deki madeni yağ pazarında güçlü ve yaygın bir pazara erişim stratejimiz var. Doğru lokasyonlara, doğru ürünleri, doğru fiyatlandırma ve hizmet kalitesiyle ulaştıran bu yapı, Castrol’ü hem araç sahipleri hem de müşterilerimiz için en çok tercih edilen marka haline getiriyor."

ELEKTRİFİKASYON VE ENDÜSTRİYEL SEGMENTTE BÜYÜME HEDEFİ

Castrol, elektrifikasyon ve sürdürülebilir madeni yağ çözümlerine yaptığı yatırımlarla sektörde dönüşümün öncüsü olmaya devam ediyor. Castrol ON e-sıvıları, dünya genelinde üretilen her üç elektrikli aracın ikisinde ilk dolumda kullanılıyor. Bununla birlikte Türkiye’deki endüstriyel madeni yağ segmentinde büyüme hız kazandı ve Castrol bu alanda 2024 yılında yüzde 7 büyüme elde etti.

2025’TE BÜYÜME SÜRECEK

Castrol, 2025 yılında da pazarın üzerinde büyüme performansını sürdürerek istikrarlı büyüme ivmesini korumayı hedefliyor. Küresel üretim stratejisiyle paralel olarak Türkiye’deki yatırımlarını artıran Castrol, hem iç pazarda hem de ihracatta büyümesini hızlandırmayı planlıyor.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, 2025 yılı hedeflerini şu sözlerle değerlendirdi: “Türkiye’de yıllık 1 milyon adedin üzerinde otomotiv satışı gerçekleşirken, biz de bu büyüyen pazarı destekleyen bir marka olarak yatırımlarımıza devam edeceğiz. Üretim kapasitemizi artırırken, yeni nesil ürünler ve teknolojilerle sektöre katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”

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Talip Yılmaz
Talip Yılmaz




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