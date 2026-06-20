Coca-Cola İçecek’in Kazakistan yatırımı 550 milyon dolara ulaştı

Anadolu Grubu’nun bir parçası olan Coca-Cola İçecek (CCI), Orta Asya’da uzun vadeli büyüme vizyonuyla Kazakistan Aktöbe’de hayata geçirdiği yatırımında yeni aşamaya geçti. Coca-Cola İçecek’in Kazakistan’daki dördüncü şişeleme fabrikası olan Aktöbe için düzenlenen törende, Aktöbe Bölgesi Akim (Vali) Yardımcısı Abzal Abdikarimov, Yatırımcıların Korunması Komitesi Başkan Yardımcısı Arman Khassenov ve CCI Kazakistan Genel Müdürü Veli Dinçel söz aldı.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen Kazakistan – Türkiye İş Forumu’nda imzalanan iş birliği protokolünün ardından temel atma çalışmalarının başlamasıyla birlikte, projede uygulama aşamasına geçildi. Yeni Aktöbe fabrikasının uluslararası çevre standartlarına uygun şekilde inşa edilmesi ve modern atık yönetim sistemleriyle donatılması planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgede yeni istihdam olanakları yaratılacak.

15 bin kişilik istihdam

Coca-Cola İçecek Kazakistan Genel Müdürü Veli Dinçel, törende yaptığı konuşmasında, “Kazakistan’daki yatırımlarımızı kararlıkla sürdürerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya devam ediyoruz. Halihazırda bin 300’den fazla kişiye doğrudan istihdam sağlarken çeşitli sektörlerde toplam 15 bin kişilik istihdamı destekliyoruz. Kazakistan’daki toplam yatırımımız, Almatı, Astana ve Çimkent’teki fabrikalarımızın ardından Aktöbe’de açılacak dördüncü fabrikamızla birlikte 550 milyon doları aşıyor. Orta Asya’da üretim kapasitemizi artırmaya ve faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Coca-Cola İçecek’in Kazakistan’daki yatırımları büyümeye devam ederken, şirketin ülke ekonomisine sağladığı katkılar, Cumhurbaşkanlığı ödülüne layık görüldü. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almatı Bölgesi’nin sosyoekonomik kalkınmasına ve yatırım ortamının güçlendirilmesine yaptığı katkılardan dolayı, geçtiğimiz günlerde Coca-Cola İçecek Kazakistan’a takdir mektubu takdim etti.