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Dev grupların 2024 rotası

Türkiye’nin dev grupları, enflasyonun yanı sıra artan jeopolitik gerilimin giderek büyüdüğü 2024 yılında rotayı nakit yönetimi ve yurtdışı odaklı yeni yatırımlara çevirdi.

18 Şubat 2024
Dev grupların 2024 rotası

Kendi sektörlerinde lider olan holdingler, içeride enflasyonu dizginlemek üzere atılan adımları yakından takip ederken, yurtdışında hem doğrudan yatırım hem de yeni ülkelere ihracat fırsatına odaklandı. Dev grupların büyüme stratejisinin temelinde yurtdışında satın almalar da var.

Türkiye ekonomisi deprem felaketi, döviz kurlarının yarattığı baskı, yüksek enflasyon, yurtdışı talebin daralması ve yabancı sermaye girişindeki yaklaşık yüzde 20’lik düşüşle zorlu bir yılı geçirdi. 

Sıkıntılı süreç 2024’te yerini derin bir belirsizliğe bıraktı. İş dünyasının dev grupları ise içeride enflasyonu dizginlemek üzere atılan adımları yakından takip ederken, yurtdışında ise hem yatırım hem de yeni ülkelere ihracat fırsatına odaklandı. 

Türkiye’nin önde gelen holdingleri; 2024 yılında ana işlerine odaklanıp, maliyet yönetimi, nakit akışı ve kârlılığı merkeze aldı.  Akfen’den Tosyalı Holding’e, Borusan’dan Orka Holding’e kadar çok faklı iş alanlarında hizmet veren büyük grupların önemli bir kısmı yurtdışında organik ve inorganik yatırım fırsatlarını ön plana aldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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