DHL Express Türkiye, WeWALK ile iş birliğine imza attı

DHL Express Türkiye, görme engelliler için akıllı baston üreten WeWALK ile iş birliğine imza attı.

Küresel ağı ve tedarik zinciri ile WeWALK Akıllı Baston’un sivil toplum kuruluşları ve görme engellilere destek sağlayan kurumlara ulaşmasında ana lojistik sağlayıcı olarak kilit bir rol üstlenen DHL Express Türkiye, iş birliği kapsamında üç yıllık süreçte 25 bin akıllı bastonun gönderimini sağlayacak.

Her bireyin toplumda eşit haklara ve fırsatlara sahip olmasının önemini dile getiren DHL Express Türkiye Genel Müdürü Volkan Demiroğlu, "DHL Express Türkiye olarak, 'insanları birbirine bağlamak, yaşamları iyileştirmek' misyonumuz doğrultusunda önemli bir projeye imza atıyoruz. WeWalk Akıllı Baston’un yurt dışına gönderiminin taşıma sponsoru olarak görme engelli bireylerin daha bağımsız ve güvenli olmalarını sağlamak için harekete geçiyor, WeWALK Akıllı Baston’ların yurt dışında sivil toplum kuruluşları veya görme engelli insanlara destek sağlayan kuruluşlara gönderimini üstlenerek, sosyal fayda yaratma amacımızı sürdürüyoruz. WeWALK tarafından teknolojinin gücüyle Türkiye’de geliştirip üretilen bu ürünlerin ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmasında önemli bir rol oynamaktan ve bu iş birliğinden gurur duyuyoruz. Heyecanla çıktığımız bu yolda sadece taşıma sponsorluğuyla kalmıyor, çalışanlarımızdan oluşan DHL Gönüllüleri’ni de projeye dahil ederek konuyla ilgili farkındalığı artıracak pek çok çalışmaya imza atıyoruz” dedi.

220 ÜLKEYİ KAPSIYOR

DHL Express Küresel Sponsorluklar Başkanı Elliott Santon ise bu önemli iş birliğinin DHL Group’un 220'den fazla ülke ve bölgeyi kapsayan pazar lideri lojistik ağını kullanarak dünya genelinde görme engelli bireyleri çığır açan teknolojiyle güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Santon, " Birçok küresel girişimde sosyal sorumluluk sahibi olmak, bizim çok ciddiye aldığımız önemli bir odak alanı. WeWALK'u da yerel ve küresel iş birliklerimiz arasında görmekten gurur duyuyoruz. Birlikte, akıllı bastonun görme engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını nasıl artırabileceği konusunda farkındalık yaratacak ve bu yenilikçi cihazların dünya çapındaki topluluklarda binlerce kişiye ulaşmasını sağlayacağız. Bu sayede daha kapsayıcı bir dünya için yol alacağız” dedi.

10 BİN ÜRÜN SATMA HEDEFİ VAR

Dünyada 253 milyon görme engelli olduğunu ve 50 milyon kişinin baston kullandığını söyleyen WeWALK Kurucu Üyesi Murat Ugiş, "WeWALK olarak herkes için erişilebilir bir dünya yaratma vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda, Türkiye’de geliştirip ürettiğimiz yapay zeka destekli yeni nesil Akıllı Baston ile İngiltere Kraliyet İnovasyon Ödülü gibi dünya çapında ödülleri ülkemize getirmeye devam ediyoruz. DHL Express Türkiye ile global kapsamdaki iş birliğimizin, tüm dünyada görme engelli bireylerin bağımsızlığını artırma yolunda önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz. DHL Express’in küresel ölçekteki güçlü lojistik altyapısı sayesinde, WeWALK akıllı bastonları güvenle dünyanın dört bir yanına ulaştıracağız. Birlikte, bireylerin yaşamlarını iyileştirecek ve kapsayıcılığı artıracak projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi. Bugüne kadar 10 bin civarı ürün satan şirket, 2025 sonuna kadar 10 bin ürün satmayı hedefliyor.

KAPSAYICI TEKNOLOJİLER GELİŞTİRİYOR

WeWALK Ürün Yöneticisi Gamze Sofuoğlu ise, "Yıllardır görme engelliler için erişilebilir ve kapsayıcı teknolojiler geliştirmek için çalışan bir görme engelli olarak, teknolojinin hayatımızı pratikleştirmenin ötesine geçip, toplumsal hayatta daha görünür ve aktif olmamızı sağlayan bir dönüşüm yaratabileceğine inanıyorum. WeWALK olarak, yalnızca görme engelliler için çözümler üretmekle kalmıyor, görme engellilerle birlikte bu dönüşüm hareketine öncülük ediyoruz. DHL Express'e, Türkiye'de geliştirdiğimiz WeWALK Akıllı Baston 2'nin taşıma sponsoru olarak bu yolda bizimle birlikte yürüdüğü için teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.