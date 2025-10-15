TEV burs sonuçları açıklandı mı? Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs sonuçları nereden öğrenilir?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs programları, yalnızca üniversiteyi yeni kazanan öğrencileri değil, aynı zamanda sınıfında eğitim gören (ara sınıf) öğrencileri de kapsayarak geniş bir kitleye hitap etmektedir. TEV burs ödemeleri, öğrencilere karşılıksız olarak verilmektedir. Yani, bursiyerlerin mezuniyetten sonra bu ödemeleri geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.