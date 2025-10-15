TEV burs sonuçları açıklandı mı? Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs sonuçları nereden öğrenilir?

Türk Eğitim Vakfı (TEV) burs programları, yalnızca üniversiteyi yeni kazanan öğrencileri değil, aynı zamanda sınıfında eğitim gören (ara sınıf) öğrencileri de kapsayarak geniş bir kitleye hitap etmektedir. TEV burs ödemeleri, öğrencilere karşılıksız olarak verilmektedir. Yani, bursiyerlerin mezuniyetten sonra bu ödemeleri geri ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
TEV BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından lise, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilere sağlanan burs başvurularının sona ermesinin ardından, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemektedir.
TEV tarafından burs sonuçlarının açıklanacağı güne dair henüz resmî bir tarih açıklaması yapılmamıştır.
Geçen eğitim yılında, benzer tarihlerde alınan başvuruların sonuçları 21 - 30 Ekim tarihleri arasında adaylara duyurulmuştu.
Bu durum, 2025-2026 akademik yılına ait TEV burs sonuçlarının da Ekim ayının son haftasında (20-31 Ekim 2025) adaylara duyurulabileceği beklentisini güçlendirmektedir.
TEV BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından lise, lisans ve lisansüstü öğrencilere 2025-2026 akademik yılı için sağlanan aylık güncel burs miktarları, öğrenim düzeyine ve burs türüne göre şu şekildedir:
|Burs Türü
|Aylık Burs Miktarı (2025-2026 Akademik Yılı)
|Lise Bursu
|2.800 TL
|Üniversite Bursu
|5.800 TL
|Yüksek Lisans Bursu
|8.700 TL
|Üstün Başarı Bursu
|11.600 TL
TEV BURS ÖDEME TARİHLERİ
Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından öğrencilere sağlanan bursların ödeme takvimi ve esasları aşağıdaki şekildedir:
Ödeme Dönemi: Burs ödemeleri, genellikle Ekim ayından Haziran ayına kadar olan eğitim-öğretim dönemini kapsar.
Yurt Bursları: Yurt bursları, 10 aylık süre için ödenir.
Aylık Ödeme Günü: Ödemeler, her ayın 15'inden sonra bursiyerlerin banka hesaplarına aktarılmaktadır.
İlk Ödeme Tarihi: Burs kazanan öğrencilere yapılacak ilk ödeme, Aralık ayında gerçekleştirilmektedir.