Ekonomi yönetimi, iş dünyasının sesine daha fazla kulak vermeli

Bu sayımızın giriş haberinde editörümüz Özlem Bay Yılmaz’ın ‘Sellerin ve kuraklığın bilançosu ağırlaşıyor’ başlıklı haberini dikkatle okumanızı öneririm. İçinde bulunduğumuz tehlikenin boyutunu net bir şekilde gözler önüne seren bir analiz haber.
Burada iklim bilimci Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş hocamızdan bir alıntı yapmak istiyorum. Türkeş hoca şöyle diyor: “Türkiye’nin mevcut hidroklimatolojik koşulları, ülke topraklarının yaklaşık yüzde 65’inin yarı kurak veya giderek kuraklaşan bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.”
Değerli okurlar, başta Dicle ve Fırat olmak üzere ülkenin su kaynaklarını, gittikçe küçülen tarım arazilerini korumamız gerekiyor.
Yine dikkatinizi çekmek istediğim bir konu iş dünyasında yaşanan zorluklar. Bu sayıda hazır giyim sektörünü analiz ettik, iş dünyasının sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledik; sizlere aktarıyoruz. Geçen hafta tekstil, konfeksiyon sektörünün önemli isimlerinin olduğu bir ortamda sohbet etme imkanı buldum. Aktarılan bilgiler tedirgin ediyor. İstihdam olarak, ihracat olarak Türkiye’nin en önemli sektörü, SOS veriyor. Düzenleyici otoritenin bu sese kulak vermesi, hayati öneme sahip.
Bu haftanın kapak konusu ise Ekonomist dergisinin gelenekselleşen araştırmalarından biri olan Franchising 100.
Yeni iş fırsatlarına bakmak isteyen girişimciler, bu haberimize mutlaka dikkat etmeli. Sadece franchise fırsatlarını değil, yatırım yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de yazdığımız haberimiz yine zengin bir içerikle hazırlandı. Editörlerimiz Burcu Tuvay ve Ayşegül Sakarya Pehlivan’ın hazırladığı araştırmada dikkatimi çeken konu, geçen yıllara göre franchise veren şirket sayısında azalma eğilimi. Ekonomide yaşanan zorluklar, firmaları büyüme yolunda biraz daha temkinli hareket etmeye itiyor. Sağlıklı günler dilerim.