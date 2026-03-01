En Güçlü 50 Kadın CEO + 1 Kız Gelecek

Geçen yılın birincisi Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren liderliği bırakmadı. LC Waikiki Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt ikinci, Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ise üçüncü sıradaki yerlerini korudular. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Allianz Türkiye, Koruncuk Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Bir Kız Gelecek’ programı kapsamında araştırmamızın destekçisi oldu.

Türkiye’de kadınların üst düzey yönetimdeki temsili artış eğiliminde olsa da tablo hala eşitlikten uzak. Borsa İstanbul’a kayıtlı şirketlerde kadınlar yönetim kurulu koltuklarının yaklaşık yüzde 18’ini oluşturuyor. CEO seviyesinde ise oran çok daha sınırlı. BIST şirketlerinin yalnızca yaklaşık yüzde 5’inde kadın CEO görev yapıyor. Son 15 yılda yönetim kurullarındaki kadın oranında yaklaşık yüzde 50’lik bir artış yaşanmış olsa da bugün yüzlerce şirketin yönetim kurulu tamamen erkeklerden oluşuyor.

İcra tarafındaki veriler de benzer bir tablo çiziyor. Son beş yılda gerçekleştirilen C-level atamalarda toplam yerleştirmelerin yaklaşık yüzde 40’ının kadın adaylardan oluşması, güçlü bir liderlik havuzuna işaret ediyor. CFO ve CHRO rollerinde kadın aday oranı yüzde 60’ın üzerine çıkarken, CEO atamalarında bu oran yüzde 20 - 25 bandında kalıyor. Kadınların finans, insan kaynakları ve destek fonksiyonlarda güçlü biçimde temsil edildiği; ancak en üst icra koltuğuna geçişte sürecin yavaşladığı görülüyor.

Kadın istihdamının yüksek olduğu sektörlerde dahi üst yönetimde benzer bir sıkışma söz konusu. Bankacılıkta çalışanların yaklaşık yarısı kadın olmasına rağmen, yönetim kurullarındaki kadın oranı yüzde 12-13; üst yönetimde ise yüzde 19 civarında seyrediyor. Bu tablo, sorunun bireysel yetkinlikten çok kariyer ilerleme mekanizmaları ve karar alma refleksleriyle ilgili olduğunu gösteriyor. İşte, Allianz Türkiye’nin, Koruncuk Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği ‘Bir Kız Gelecek’ programı kapsamında desteklediği, ‘50 Güçlü Kadın CEO + 1 Kız Gelecek’ araştırmamız da bu eşikte, zirveye ulaşmış kadın liderlerin yarattığı ekonomik ve kurumsal değeri görünür kılarken; dönüşümün hangi hızda ve hangi engellerle ilerlediğini de ortaya koyuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.