EVSİD 52 ülkeden 100 alıcıyı İstanbul'a getirdi

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği'nin (EVSİD) bu yıl 6’ncısını düzenlediği Turkish Houseware by Invitation Only organizasyonuna Avrupa, Güney Amerika başta olmak üzere Danimarka, El Salvador, Brezilya, Fas, Finlandiya, Güney Kore, Güney Afrika, Hindistan gibi 52 ülkeden 100’ün üzerinde satın almacı geldi.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) desteği ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) iş birliğiyle organize edilen etkinliğe 60 üretici firma katıldı.

İstanbul’da gerçekleştirilen bu etkinlik ile amaçlarının ilk etapta ticaret yapmaktan ziyade Türkiye’yi ve İstanbul’u tanıtmak, ilişki geliştirmek olduğunu ifade eden EVSİD Başkanı Talha Özger, "İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik ile amacımız ilk etapta ticaret yapmaktan ziyade, ülkemizi tanıtmak ve ilişki geliştirmek istiyoruz. İstanbul'un çeşitli lokasyonlarında gerçekleştirdiğimiz organizasyonlarımızla gelen yabancılara ülkemizin ve İstanbul'un güzelliklerini tanıtmak ve Türk mutfak eşyaları sektörünün gücünü hissettirmek istiyoruz." dedi.

İSTANBUL'DA 6. BULUŞMA

Bu sene etkinliğin 6’ncısını gerçekleştirdiklerini belirten Özger, "Geçmişe baktığımızda şu an meyvelerini yediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Çünkü ihracat o kadar kolay bir iş değil. Süreklilik ve ilişkiler çok önemli. Çünkü karşınızda Çin gibi büyük bir oyuncu var. Bizim de burada en büyük önem verdiğimiz konu birim kilogram başı ihracat değerimizi yukarı çıkarmak. Bunu söylemlerle değil, aksiyonlarla yapmak istiyoruz. " dedi.

Markalaşma konusuna çok önem verdiklerini dile getiren Özger, ülke markasının daha iyi konumlandırılması gerektiğini ifade etti. Özger sözlerini şöyle sürdürdü; "Bugün Made in Türkiye dediğimizde akla mutfak eşyaları gelsin istiyoruz. Bununla ilgili de sadece kamu kuruluşlarından ya da farklı kişilerden bir şey beklemek doğru değil. Sanayiciler olarak bu algıya katkı sağlamak istiyoruz. Geçmiş dönemlere baktığımızda da gerçekten güzel sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim." dedi.

Bu dönemde bu kadar satın almacıyı İstanbul'a getirmenin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Özger, 2016 yılında bu organizasyona 38 firma katılımı ile başladıklarını ve yaklaşık 45 satın almacıyı getirdiklerini hatırlattı. Özger, "İlk gelen satın almacılardan aldığımız geri dönüşlerle bu işin doğru olduğuna inandık ve yolumuza durmadan devam ettik.” ifadelerini kullandı.

EV VE MUTFAK EŞYALARINDA ROTA LATİN AMERİKA

Uzak ülkeler stratejisi kapsamında ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak rotayı Latin Amerika'ya çevirdiklerini belirten Talha Özger, "Oradan gelen satın almacılarla daha farklı ilişkiler kurduk. Latin Amerika'da her sene organizasyon düzenleyerek oradaki ilişkilerimizi de taze tutmaya çalışıyoruz” dedi.

Sektörün kilogram birim fiyatının geçen yıl 3.6 dolar, bu yıl 3.9 seviyelerinde olduğunun bilgisini paylaşan Özger, "Şimdi biraz daha yukarıya doğru ivme gösteriyor. Fakat bu yeterli değil. Rakip ülkelere baktığımızda bizim kilogram başı ihracat değerimiz düşük kalıyor. Bunun başlıca sebebi marka algısıyla alakalı. Yani ülke marka algısını yukarı çıkartırsak sonrasında bizim kendi markalarımız da hak ettiği yere gelecektir. Gerçekleştirdiğimiz UR-GE çalışmalarıyla beraber markalaşmaya, ambalaj tasarıma ve endüstriyel tasarıma önem verip buradaki kilogram başı ihracat değerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. " dedi.