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Ceren Oral




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Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket

Uzmanlara göre; 2023’te gıda, otomotiv, gayrimenkul ve ulaştırma öne çıkabilir, globaldeki olası resesyonda ihracatçı şirketler bir miktar güç kaybedebilir.

02 Nisan 2023
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket

GYO’lar, gıda-perakende ve havayolu şirketleri ile holdingler, son çeyrekte yüksek kâr elde etti. İhracatçı şirketler de ön plandaydı. 

Uzmanlara göre; 2023’te gıda, otomotiv, gayrimenkul ve ulaştırma öne çıkabilir, globaldeki olası resesyonda ihracatçı şirketler bir miktar güç kaybedebilir.

Borsa İstanbul’da (BİST), 2022 son çeyrek bilanço sezonu sona erdi. Piyasadaki genel beklenti; finans dışı borsa şirketlerinin güçlü net kâr, FVAÖK ve gelir büyümesine imza atacağı yönündeydi. 

Bu iyileşmede azalan finansman giderlerinin, daha düşük efektif vergi oranının ve tek seferlik gelirlerin etkili olacağı öngörülmüştü. Biz de finans dışı şirketlerin bilançolarını inceleyebilmek adına özel bir tablo hazırladık. 

Finans şirketlerini, holdingleri, yatırım ortaklıklarını, GYO’ları dâhil etmediğimiz bu tabloya 2022’de 1 milyar TL net satış, 100 milyon TL FVAÖK ve 100 milyon TL net kârın altında kalan şirketleri de dahil etmedik. 

Şirketleri bu üç kriterde yıllık değişimlerine göre sıralayarak en iyi sonuçları elde eden 33 şirkete ulaştık. 

Duran Doğan Basım, Odaş Elektrik, Naturelgaz, Ayen Enerji, Söke Değirmencilik, Yünsa, Boğaziçi Beton, Tüpraş, Tümosan, Alfa Solar Enerji ve Çan2 Termik üç rasyoda da sıralamaya girdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
Ceren Oral




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