Formül Plastik halka arz oluyor

Veliköy ve Çerkezköy'deki modern fabrikalarında PPR boru ve ek parçaları, PVC boru ve ek parçaları, PERT boru ile pirinç insert ve bağlantı parçaları üreterek 5 kıtada 90'dan fazla ülkede ihracat gerçekleştiren Formül Plastik, halka arz ediliyor. İntegral Yatırım ve Ziraat Yatırım’ın liderliğinde 39 aracı kurumun katılımıyla yapılacak olan halka arzda talep toplama tarihleri 7-8-9 Ocak 2026 olarak belirlendi.

Pay başına 30,24 TL sabit fiyatla gerçekleşecek arza FRMPL koduyla katılım sağlanabilecek. Formül Plastik’in çıkarılmış sermayesinin 130 milyon TL’den 160 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 30 milyon nominal değerli pay sermaye artırımı, 10 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı olmak üzere toplam 40 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın, 1.209.600.000 TL büyüklükte olması hedefleniyor.

Halka arzda payların yüzde 65’i yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 10’u yüksek talepte bulunacak yatırımcıya, yüzde 25’i ise yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 25 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Katılım endeksine uygun olan Formül Plastik hisseleri, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek.

5 tescilli markası var

2025’in ilk 9 ayında 24 bin 280 tondan fazla boru ve ek parça üreten, cirosunun yaklaşık yüzde 46’sını ihracattan elde eden Formül Plastik, sektörünün öncü markalarından biri. Konuttan tarıma, sanayiden altyapıya kadar hayatın her alanına dokunan ürünler tasarlayıp üreten şirket, 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor. 1992’de Haydar Şahin tarafından kalıp üretimi ve ticareti amacıyla kurulan şirketin, 1995 yılından bu yana plastik boru ve bağlantı elemanları sektöründe faaliyet gösterdiğini anlatan Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, şöyle devam ediyor: “2000’li yılların başından itibaren Formül ve Aquapa markalarını tescil ettirilerek kendi markamızla üretime başladık. 2003 yılından itibaren ihracata ağırlık verdik. 2009 yılında, kendi üretim hatlarımızdaki yarı mamul sınıfındaki metal girdi gereksinimini karşılamak üzere metal fabrikamızı kurduk. Şu anda Formül, Aquapa, Foraqua, Aquaplast ve Aquapipe olmak üzere 5 tescilli markamız bulunuyor.”

10 ayrı renk, 10 boru çapı, dört basınç grubundan oluşan borularının yanı sıra binlerce metalli ve metalsiz bağlantı elemanı ve aksesuar gruplarıyla birlikte bünyelerinde 32 bin çeşit ürün bulunduğunu söyleyen Hot, ikisi Tekirdağ Çerkezköy’deki Veliköy OSB’de, biri yine Tekirdağ Çerkezköy’deki Çerkezköy OSB’de olmak üzere üç ayrı fabrikada üretim gerçekleştirdiklerini dile getiriyor.

"Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması" listesinde

Ürünlerini 5 kıtada 90’dan fazla ülkede satışa sunduklarından bahseden Hot, şunları anlatıyor: “Bugüne kadar Avrupa, Afrika, Kafkasya, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Güney Amerika, Doğu, Batı ve Güney Asya ve Okyanuslarda bulunan Ada ülkelere kadar yayılmış olan 92 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Son 3 yılda toplam 103 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren şirketimizin toplam satışlarındaki ihracat payı yüzde 55’i aştı. Sektöründe en çok ihracat gerçekleştiren firmalar arasında yer alıyoruz. 2021 yılında İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından ‘En çok plastik boru ve bağlantı elemanları ihracatı yapan firma’ kategorisinde birincilik ödülüne, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında ise ikincilik ödülüne layık görüldük. 2014 yılından bu yana aralıksız her yıl, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan ‘Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması’ listesinde yer alıyoruz. Öte yandan 2020 yılından bu yana İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından verilen Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alarak üretimdeki gücümüzü de ortaya koyduk.”

2,5 milyar TL’ye yakın hasılat elde etti

Başarılı iç ve dış pazar stratejilerinin Formül Plastik’in finansal başarısına da yansıdığını vurgulayan Hot, "2025’in ilk 9 ayında 2 milyar 448 milyon 534 bin 397 TL hasılat elde ettik. Brüt karımız 664 milyon 51 bin 559 TL’ye, dönem karımız 117 milyon 56 bin 924 TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam varlıklarımız ise 4 milyar 265 milyon 737 bin 213 TL’ye ulaştı" şeklinde konuşuyor.