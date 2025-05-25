ARA
DOLAR
38,89
-0,10%
DOLAR
EURO
44,19
0,64%
EURO
GRAM ALTIN
4197,91
1,80%
GRAM ALTIN
BIST 100
9356,04
-1,26%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları

Franchise fırsatları: 68 markanın yatırım koşulları

Franchise veren firmalar artık sadece marka sunmuyor, aynı zamanda bir ekosistem ve rehberlik hizmeti veriyorlar. Bu kapsamda, lokasyon seçimi ve fizibilite analizinden başlayarak, personel eğitimi, pazarlama desteği, dijital altyapı kurulumu, stok yönetimi ve bölgesel reklam desteğine kadar geniş bir destek ağı sağlanıyor.

25 Mayıs 2025 | 11:20
Franchise fırsatları: 68 markanın yatırım koşulları

BURCU TUVAY btuvay@ekonomist.com.tr
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN asakarya@ekonomist.com.tr

68 dev zincirden 2600 yeni şube geliyor... Kapak haberimizde 68 markanın yatırım koşullarını, desteklerini ve düzenledikleri kampanyaları araştırdık.

Franchise ekosistemi, Türkiye’de son 20 yılda yalnızca ekonomik büyümenin değil, aynı zamanda sosyal kalkınmanın da lokomotiflerinden biri haline geldi. Bugün Türkiye’de 3 bin 700’e yakın yerli ve yabancı marka franchise sistemiyle faaliyet gösteriyor. Bu markaların yaklaşık yüzde 30’u yurt dışı pazarlara açılarak ihracata katkı sunuyor. Franchise modeliyle çalışan işletme sayısı 50 binin üzerinde ve bu işletmelerde doğrudan 300 bin kişiyi aşan istihdam sağlanıyor. Dolaylı etkilerle birlikte bu sayı çok daha yüksek bir sosyal etki alanı oluşturuyor. Ekosistemin yıllık ticaret hacminin ise 55 milyar dolara yaklaştığı ifade ediliyor. Bu rakamlar, franchise sisteminin Türkiye’de sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve girişimci dostu bir model olarak güçlü bir şekilde yerleştiğini gösteriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 4197,91 1,8%
  • ALTIN ONS 3357,65 1,91%
  • BIST 100 9356,04 -1,26%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,565 -1,003%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37335 -0,89268%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 79,5 -0,1755%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,8872 -0,0969%
  • EURO/DOLAR 1,1365 0,7366%
  • EURO/TURK LIRASI 44,1914 0,639%
  • STERLIN/DOLAR 1,3541 0,91668%
Borsa Haberleri
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa soruşturmasında yeni gelişme
Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsadaki şirketlerin yarısı ilk çeyrekte zarar açıkladı: Pozitif ayrışan 3 sektör
Yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket (Temettü takvimi)
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Erdemir ve İsdemir'in stratejik yatırımlarına ilişkin açıklama var
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (23 Mayıs)
Coca-Cola (CCOLA) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Anadolu Isuzu (ASUZU) temettü tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket
Borsa şirketi, yeni fabrikanın temellerini attı
GERİ
İLERİ
Borsada yarın temettü dağıtacak 4 şirket
Borsa soruşturmasında yeni gelişme
Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
23 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsadaki şirketlerin yarısı ilk çeyrekte zarar açıkladı: Pozitif ayrışan 3 sektör
Yeni haftada temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket (Temettü takvimi)
Bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Erdemir ve İsdemir'in stratejik yatırımlarına ilişkin açıklama var
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı (23 Mayıs)
Coca-Cola (CCOLA) temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Anadolu Isuzu (ASUZU) temettü tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü açıklayan 2 şirket
Borsa şirketi, yeni fabrikanın temellerini attı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL