Franchise fırsatları: 68 markanın yatırım koşulları

BURCU TUVAY btuvay@ekonomist.com.tr

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN asakarya@ekonomist.com.tr

68 dev zincirden 2600 yeni şube geliyor... Kapak haberimizde 68 markanın yatırım koşullarını, desteklerini ve düzenledikleri kampanyaları araştırdık.

Franchise ekosistemi, Türkiye’de son 20 yılda yalnızca ekonomik büyümenin değil, aynı zamanda sosyal kalkınmanın da lokomotiflerinden biri haline geldi. Bugün Türkiye’de 3 bin 700’e yakın yerli ve yabancı marka franchise sistemiyle faaliyet gösteriyor. Bu markaların yaklaşık yüzde 30’u yurt dışı pazarlara açılarak ihracata katkı sunuyor. Franchise modeliyle çalışan işletme sayısı 50 binin üzerinde ve bu işletmelerde doğrudan 300 bin kişiyi aşan istihdam sağlanıyor. Dolaylı etkilerle birlikte bu sayı çok daha yüksek bir sosyal etki alanı oluşturuyor. Ekosistemin yıllık ticaret hacminin ise 55 milyar dolara yaklaştığı ifade ediliyor. Bu rakamlar, franchise sisteminin Türkiye’de sürdürülebilir, ölçeklenebilir ve girişimci dostu bir model olarak güçlü bir şekilde yerleştiğini gösteriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.