Gelecek vaat eden sporculara yatırım yapıyor

2025 yılında yatırım yapılan sporcu sayının 20, olimpiyat oyunları yılı olan 2028’de ise 50 olması hedefleniyor.

24 Kasım - 7 Aralık 2024 tarihli sayıdan

Max Potential Sporcu Kuluçka Merkezi, sporcuların finansal ihtiyaçlarıyla birlikte gelişimleri için ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri sağlayarak onları potansiyellerinin zirvesine taşıyan bir sportif yatırım şirketi. Sporcunun her dönemde daha iyi performans göstermesi için neye ihtiyacı varsa kişiye özel takımını kuruyor ve yönetiyor. Kurucuları ise sporcu olan Gökhan Taşdıvar ve Hamdi Uğur...

Gökhan Taşdıvar, sporun içine doğmuş yedi yaşından beri farklı şapkalarla hayatının her günü bu ekosistemde geçmiş bir spor profesyoneli. Tenis oynayarak başlayan sporculuk hayatı, daha sonra adım attığı basketbolu 22 yaşında bırakana kadar devam etti. Sonrasında antrenörlük, takım menajerliği, spor pazarlama ajansında müşteri temsilciliği yapan Taşdıvar, Anadolu Efes Spor Kulübü’nde yöneticilik yaptıktan sonra, son olarak Max Potential ile girişimciliğe adım attı.

Yedi yaşından beri basketbol oynayan Hamdi Uğur ise Tarsus Amerikan Koleji’nin basketbol takımında kendine yer buldu. O dönemde bu takım ile Türkiye çapında başarılar elde ettikten sonra, üniversite için İstanbul’a geldiği dönemde aktif basketbolu bıraktı. Daha sonra kariyeri, Uğur’u finans ve venture capital (girişim sermayesi) dünyasına yönlendirdi. Uğur’un aklında Türk sporunda yaşanan verimsizlik hikayeleri için bir şeyler yapmak vardı. Böylelikle Max Potential’ı Gökhan Taşdıvar ile birlikte kurmaya karar verdi.

DÖRT FARKLI BRANŞ

Türkiye’nin nüfusuna ve son üç olimpiyat oyunlarında gelire oranlı madalya sıralamasında ortalama 70’inci sırada bulunduğundan yola çıkılarak ve bu verimsizliğe çözüm olabilmek adına Max Potential, 2021 yılında hayata geçti. Max Potential, kriterlere uyan sporcular tespit edip potansiyellerine ulaşmaları için gerekli tüm hizmetleri onlara sağlayarak geleceklerine yatırım yapıyor ve bunun karşılığında süreç boyunca sporculardan hiçbir hizmet bedeli veya aylık ücret almıyor. Sadece sporcuların başarılı olmaları durumunda sportif ve pazarlama gelirlerinden pay aldığı bir yatırım modeli bulunuyor. Yatırımcıların arasında Erdem Yurdanur, İbrahim Akman, Görkem Oktay, Caner Eler ve Emre Eczacıbaşı gibi iş ve spor insanlarının bulunduğunu söyleyen Hamdi Uğur, “Voleybol, tenis, tekvando ve basketbol olmak üzere dört farklı branşta aktifiz. Önümüzdeki dönemde futbol, atletizm, golf ve jokey sporcularına da yatırım yapmak üzere fırsatları takip ediyor ve düzenli görüşmeleri gerçekleştiriyoruz” diyor.

HEDEF OLİMPİYATLARDA BAŞARI

Sosyal girişimlere yatırım yapan etki fonlarıyla da görüştüklerini ifade eden Gökhan Taşdıvar, Max Potential’a daha çok ilgi gösteren kesimin hala melek yatırımcılar olduğunu ekliyor. Şu anda dört farklı branşta 15 sporcuya yatırımlarının devam ettiğini belirten Taşdıvar, şöyle devam ediyor: “2025 yılında sporcu sayımızın en az 20, bir sonraki olimpiyat oyunları yılı olan 2028’de ise en az 50 olmasını hedefliyoruz. Öncelikle en az beş Max Potential sporcusunun 2028 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’yi temsil etmesi ve onların içinden en az üçünün de madalya kazanmasını hedefliyoruz. Nihai hedefimiz ise içinde lisesi ve üniversitesi olan Max Potenial Akademisi’ni kurarak vizyonumuzu 365 gün kendi tesislerimizde uygular hale gelmek.”

YATIRIM KRİTERLERİ