Gelir dağılımı eşitsizliği artarak devam ediyor

Dünya Bankası’nın GSYİH verilerine göre dünyada 26 milyarderin toplam serveti, çoğu ülkenin yıllık bazda ürettiği toplam mal ve hizmetlerden daha fazla. Yani dünyada servet, belirli ailelerin ve şirketlerin elinde toplanmaya devam ediyor; servet piramidi daha da netleşiyor. UBS’in Global Servet Raporu da bu bilgileri doğrular nitelikte. UBS raporuna göre 2024 yılında küresel bireysel net servet, dolar bazlı yüzde 4,6 arttı. ABD ve Çin dünya servetindeki paylarıyla öne çıkarken, küresel servetin yaklaşık yüzde 35’i ABD kaynaklı. Çin’in küresel servet içindeki payı ise yüzde 18-20 arasında.

Aslında bu durumun Türkiye’de de dünyaya benzer şekilde ilerlediğini söylemek mümkün. Zengin kesim varlıklarını büyütmeye devam ederken, gelir dağılımında dengesizlikte artış eğilimi devam ediyor. UBS’in raporuna göre dolar milyonerlerinin sayısı dünya genelinde yüzde 1,2 oranında artarken, Türkiye’de bu sayı yüzde 8,4 arttı. Türkiye’de önceki yıla göre dolar milyoneri sayısı 7 bin artarak 68 bine yaklaştı. Buna karşılık raporda Türkiye’de medyan servetin geçen yıl yüzde 21’e yakın düştüğüne ve gelir dağılımında eşitsizliğin arttığına dikkat çekildi.

Ekonomist dergisi olarak hazırladığımız “En Zengin 100” araştırması 22’nci yılına giriyor. Yaptığımız araştırmaya göre Türkiye’de dolar milyarderi kişi ve aile sayısı 44’e ulaşmış durumda. Ekonomide sıkılaştırma politikaları, değerli TL sürecinin devam etmesi, düşük dolar kuru, ihracat pazarlarında korumacı yaklaşımlar gibi faktörler “En Zengin 100” listesini etkilemeye devam ediyor. Yine Hazine garantili kamu ihalelerini alan grupların listede yükselişinin sürdüğünü görüyoruz.

Türkiye’nin en zenginlerinin nasıl performans sergilediğini, listeye yeni girenleri haberimizde detaylıca bulabilirsiniz. Genel olarak şunu söyleyebilirim: Büyük zengin aileler, tüm yumurtaları aynı sepete koymuyorlar, risklerini dağıtıyorlar, alternatif pazarlar arıyorlar ve büyümelerini sürdürüyorlar.

Değerli okurlar,

Bu hafta giriş haberini ise altın konusuna ayırdık. Altındaki yükseliş daha ne kadar devam edecek? Neler bekleniyor? Uzmanların değerlendirmelerini aldığımız bu haberi okumadan altın yatırımına yön vermemenizi öneririm.

Yine borsa haberinde ikinci çeyrek bilançolarını üç kritere göre analiz ettik. Borsa İstanbul’da şirketlerin ikinci çeyrekte yarısından fazlasının zarar açıklaması çarpıcı bir durum. Ekonomi yönetiminin de yakından takip etmesi gereken bir başlık.

