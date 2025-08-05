Gıdanın geleceğini şekillendirecek girişimler

Gıda sektöründeki faaliyetlerine değer katma amacıyla Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis, Yıldız Ventures iş birliğiyle bu yıl ilk kez pladis Hızlandırma Programı’nı hayata geçirdi. Küresel çağrıya 300’ün üzerinde girişim başvurdu. 12 yenilikçi girişim programa katılmaya hak kazandı.
Ekonomist’in 20 Temmuz - 02 Ağustos 2025 tarihli sayısından
Katılımcılar, 30 Ağustos’a kadar düzenlenecek sekiz haftalık program boyunca, sağlık, sürdürülebilirlik ve içerik inovasyonu alanlarında geliştirdikleri çözümleri ölçeklendirme fırsatı bulacak. Seçilen girişimler ayrıca eylül ayında gerçekleşecek “pladis Innovation Day” etkinliğinde sahne alarak, projelerini pladis’in global marka ve bölgeleriyle paylaşacak.
MENTORLUK DESTEĞİ
Program kapsamında ele alınan temalar, fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi, kişiselleştirilmiş beslenme ve geleceğin bileşenleri olarak öne çıkıyor. Girişimler, pladis’in küresel ağından AR-GE, mevzuat ve uyumluluk, tedarik zinciri, pazarlama, satış, tüketici trendleri ve ESG alanlarında uzmanlaşmış 30’dan fazla mentordan destek alacak. Bu bire bir mentorluk süreci, girişimlerin büyümesini hızlandırmak ve ticari başarıya ulaşmalarını sağlamak amacıyla tasarlandı.
BİLİME DAYALI YAKLAŞIMLAR
Yıldız Ventures Yönetim Kurulu Üyesi ve Yıldız Holding Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, “Hızlandırma programına dahil olan girişimler, yalnızca yenilikçi fikirleriyle değil, aynı zamanda bilime dayalı yaklaşımları ve sürdürülebilir etki yaratma potansiyelleriyle de öne çıkıyor” diyor. pladis AR-GE Başkanı Jennifer Moss da “Bu grupta inanılmaz bir yaratıcılık var. Bu ekip, büyük fikirlere sahip ama bu fikirler sağlam bir bilimsel temele dayanıyor ve gerçek dünyada test edilmeye hazır” diye konuşuyor.