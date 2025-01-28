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Girişimcilere yurt dışı açılım fırsatı

İTÜ ARI Teknokent öncülüğünde, yerli teknoloji firmalarının global yolculuklarını destekleyen Innogate, yılın ilk aylarında iki farklı pazarda fiziksel programlar ve keşif kampları düzenliyor.

28 Ocak 2025 | 11:45
Girişimcilere yurt dışı açılım fırsatı

İTÜ ARI Teknokent tarafından yürütülen ve geçtiğimiz yıl genişleyen kapsamıyla 5 farklı pazarda 365 gün online ve fiziksel destek sunabilen dinamik bir yapıya geçen Innogate Always On, teknoloji firmalarının yereldeki başarısını globale taşımaya odaklanıyor. 

İTÜ ARI Teknokent’in 2014’ten bu yana yürüttüğü Innogate bugüne kadar 15 kez ABD’de 3 kez İngiltere’de gerçekleşti. Programa katılan teknoloji firmaları globalde 4 kat, ABD’de 14 kat ihracat artışı sağladı. 

İLK DURAK BERLİN 

Yeni dönemle birlikte Fransa, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 5 farklı pazarda uluslararası kuluçka ağı iş birliklerini kullanarak farklı hub’lar yaratacak olan programın bu yılki ilk durağı Almanya’nın başkenti Berlin olacak. Almanya’ya açılmak isteyen yerli teknoloji firmalarına mayıs ayında bir haftalık Pazar Keşif haftası düzenlenecek.

İngiltere pazarına katılmak isteyen firmalar ise mayıs- haziran aylarında 6 haftalık uluslararası hızlandırma programına dahil olabilecek. Tüm teknoloji firmalarına açık olan iki çağrıya da son başvuru tarihi 31 Ocak.

ÜÇ AŞAMA

Geçen yıl evrilen Innogate’in Always On programına; sadece 6 ayda 400’den fazla yerli teknoloji firması başvurdu ve değerlendirme sürecini başarı ile tamamlayan 170 firma mevcut durumları ve global hedefleri doğrultusunda 5 farklı pazarda toplamda 900’den fazla global görüşme yaptı. 

Programın ilk fiziksel etkinliği olarak Eylül ayında 15 teknoloji girişiminin katıldığı Big Bang Londra Demo Day gerçekleştirildi. Girişimler 40 milyon poundluk yatırım arayışıyla 60’tan fazla global yatırımcının karşısına çıktı. Teknoloji şirket ve girişimlerin istek, ihtiyaç ve aşamalarına göre dahil olabileceği üç aşamadan oluşan Innogate Always On hakkında detaylı bilgi ve başvuru için innogate.org adresi ziyaret edilebilir. 

 

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Borsada bu hafta genel kurulu olan 2 şirket
Borsa haftaya düşüşle başladı
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