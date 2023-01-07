Gündem sürdürülebilirlik ve dijital yatırımlar olacak

Bankacılık sektöründe 2022 yılına yasal düzenlemeler damgasını vurdu. Düzenlemeler karşısında hızlı aksiyon alan sektörün net kârında ciddi artışlar olsa da sermaye kârlılığı geriledi. Sektör 2023'te yasal düzenlemelerin yanında dijitalleşmeye ve sürdürülebilir yatırımlara ağırlık verecek.

25 Aralık 2022 - 07 Ocak 2023 tarihli sayıdan

Türk bankacılık sektörü, 2022'de ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen güçlü yapısını korumayı bildi. Sektörün göstergeleri uluslararası kriterlere uygun seviyelerde. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 19'un üzerinde. Aktif kalitesinde bozulma görünmüyor.

Sorunlu kredi oranı yüzde 2 civarında ve istikrarlı seyrini koruyor. Mevduatlar yüzde 56 pay ile bankaların en önemli fonlama kaynağı olmayı sürdürüyor. Diğer tarafta kredi artışı YP kredilerdeki geri çekilmenin de etkisiyle yüzde 50'lerde ve yıllık enflasyonun gerisinde.

Yani reel bir kredi büyümesi yaşanamadı. Buna mukabil 2022 yılında özellikle politika faizinde yaşanan geri çekilme ve enflasyona endeksli tahviller, bankacılık sektörünün kârlarındaki artışı destekleyen ana faktörler olarak dikkat çekti.

YASAL DÜZENLEMELER

Bankacılık sektördeki ana gündem maddelerine bakıldığında yasal düzenlemeler öne çıkıyor. 2022'de farklı zaman dilimlerinde birçok yasal düzenleme gerçekleştirildi. Her yasal düzenleme sonrasında sektör hızlı bir şekilde aksiyon aldı.

Yeni yılda da yasal düzenlemeler ve değişiklikler sektörün yakın takibinde olacak. 2021 yılının sonunda döviz kurlarında bir dalgalanma gördük, 2022 yılında da öne çıkan konu enflasyon oldu.

Bu zor sürecin ardından Türkiye ekonomisi için 2023 yılında beklentiler daha pozitif. Bankacılara göre geride bıraktığımız 2022 yönetsel açıdan çok da kolay olmayan bir yıldı. Odaklanılan konuların yasal düzenlemeler paralelinde sıklıkla değiştiğini söyleyen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Bütün bunlara rağmen sektör 2022 yılını bilanço dinamikleri açısından pozitif olarak geçirdi.

TL kredi büyümesi enflasyonun bir miktar altında kaldı. YP krediler daralmaya devam etti. Pasif tarafta bilançoyu şekillendiren mevduat ve kur korumalı mevduat oldu" diyor.

SERMAYE KÂRLILIĞI DÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın regülasyonlar aracılığıyla yaptırdığı yönlendirme sonucunda da bilançodaki TL mevduatın payı ciddi şekilde artış gösterdi.

Sektörün güçlü aktif kalitesini koruduğunu belirten Baştuğ, sorunlu kredilere ciddi girişler olmadığını ve takipteki kredi oranlarının düşmeye devam ettiğini kaydediyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: "Banka kârlılıkları nominal olarak ciddi artmış görünse de sermaye kârlılıkları sektörde yüzde 40 civarında ve enflasyonun ciddi gerisinde. Bu durum bankalar açısından net sermaye kaybı anlamına geliyor.

Sermaye kârlılığı bakımından sektörleri sıraladığımızda, bankacılık en kârlı ilk 10 sektör arasında değil. Yoğun düzenlemelerin kredi büyümeleri üzerindeki etkileri nedeniyle, sektör odağını daha fazla müşteri büyümesine çevirdi.

Bu alanda rekabet daha önce görmediğimiz bir boyuta taşındı. Öyle ki; kârlılıktan ödün vermek pahasına da olsa müşteri kazanımının önceliklendirildiğini gördük. En belirgin örneği maaş promosyonlarındaki fiyatlamalar olarak karşımıza çıktı."

KREDİ BÜYÜMESİ YAVAŞ

2023'te enflasyonun baz etkisi ile yılın ilk yarısında yüzde 40'lara doğru hızlı gerileyeceğini öngören Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, kredilerin de enflasyona paralel bir artış trendinde olmasını bekliyor.

2023 yılında dış fonlama girişinin yavaş seyretmesi ve mevduat rekabetinin artması risklerine dikkat çeken Hakan Ateş, bu risklerin fonlama maliyetlerinin yükselmesine neden olabileceği kanaatinde. Ateş, "Mevduattaki gelişmelerin yanında regülasyonlar sebebiyle, ticari kredi faizlerindeki gerileme, net faiz marjını daraltıcı etki yaratıyor" diyor.

2023'te baz etkisiyle de enflasyondaki yavaşlama ile birlikte sektördeki kredi büyümesinin daha sınırlı olacağı kanaatinde olan QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, 2023'te seçim olması da ekonomi açısından belirleyici olacak. Bu sebeple 2023'ü seçimden önce ve seçimden sonra olmak üzere iki dönem olarak da düşünebiliriz" diyor.

DİJİTALLEŞEN BANKACILIK

Dijital dönüşüm bankalar için değişen iş ortamda başarılı olmak için kritik hale geldi. Değişen tüketici beklentileri, gelişen teknolojiler ve yeni iş modelleriyle karşı karşıya kalan bankalar, yeni stratejileri uygulamaya koydular.

Ömür Tan, "Hem kendimizi hem de müşterilerimizi geleceğe hazırlayacak tüm teknolojileri yakından takip ediyor, iş yapış süreçlerimize adapte ediyoruz. Teknolojiyi, işimizi büyütmek için itici bir güç olarak kullanmaya ve güçlü müşteri deneyimi sağlamak ve geniş bir hizmet yelpazesi sunmadaki odak noktası olarak kullanmaya devam edeceğiz" diyor.

Pandemi ile beraber finans sektörünün dijitalleşme konusunda çok hızlı yol aldığını aktaran Hakan Ateş de ürün ve işlemlerin yanında, müşteri kazanımının da tamamen dijital hale geldiğini söylüyor. Bu süreçte dijitale yaptıkları yatırımları artırdıklarını belirten Ateş, 2022'de kaynakların çok önemli bir kısmını dijitalleşmeye ayırdıklarını ve her yıl bu oranı artıracaklarını kaydediyor.

Ateş, "DenizBank'ta teknolojimizi, Türkiye'de ve dünyada marka olmuş bir değer olan InterTech ile birlikte üretiyoruz. Tamamen yerli mühendislerle yurtdışına teknoloji üreten Intertech'in şu an İstanbul Büyükşehir Beledi-yesi'nden PTT'ye 50 büyük kurumsal müterisi var" diyor.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil de sermaye ve altyapısı ile güçlü olan bankacılık sektörünün küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği bu çalkantılı yılı da sağlam ve başarılı geçirdiğine işaret ediyor.

Binbaşgil, "Zorlu koşullara uyum sağlamada ve kendini yenilemede esnek ve hızlı davranabilen bankacılık sektörünün dijital dönüşümü benimsediği gibi iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularını da hızla sahiplendiğini gördük" diyor.

RECEP BAŞTUĞ GARANTİ BBVA GENEL MÜDÜRÜ “ÖNCELİĞİMİZ ETKİN VE SAĞLIKLI BİLANÇO YÖNETİMİ”

TABANA YAYGIN BÜYÜME

2023’te etkin ve sağlıklı bilanço yönetimi önceliğimiz olmaya devam edecek. Bilançomuzu gerek aktif gerek fonlama tarafında müşteri kaynaklı büyüteceğiz. Güçlü sermaye yapımızı enflasyonu da gözeterek korumak ve sürdürülebilir kılmak en önemli odak noktamız.

İhtiyatlı risk politikamızla aktif kalitemizi gözetmeye devam edeceğiz. Halihazırda Türkiye’nin TL kredi portföyü en büyük özel bankasıyız. Bu alandaki liderliğimizi dengeli bilanço yapımızı koruyarak sürdüreceğiz. Gerek kredide gerek mevduatta tabana yaygın büyümeye devam edeceğiz. Bu bağlamda da müşteri büyümesi en önemli önceliğimiz.

MÜŞTERİNİN ANA BANKASI

Ülkemizde halen bankacılıkla tanışmamış önemli bir kesim var. Bu kesime özel çözümler sunarak bu potansiyele daha fazla ulaşmak istiyoruz. Yeni müşteri kazanımı için rekabetin dinamikleri yeniden şekillenirken mevcut müşteride derinleşmenin daha da önem kazandığını düşünüyorum.

Müşterilerimizin ana bankası olmak ve bankamıza olan bağlılıklarını artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Müşteride derinleşmede şüphesiz ki en büyük yardımcımız veri ve yapay zekâ olacak. Müşterimizle yolculuğumuza farklı bir boyut olarak danışmanlığı eklemeye çalışıyoruz.

HAKAN BİNBAŞGİL AKBANK GENEL MÜDÜRÜ “ÜLKEMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

DÖNÜŞÜMÜN İTİCİ GÜCÜ

2022 yılı boyunca ülkemizi, toplumumuzu ve müşterilerimizi desteklemeye devam ettik. 2022 yılında çok kuvvetli bir müşteri kazanımı performansına imza attık. Dijitalden müşteri edinimi sürecinde rekor büyümeler gerçekleştirdik. Tasarruflarını değerlendirmek isteyenler de ürün çeşitliliği, hizmet kalitesi ile Akbank’ı tercih etti.

Faaliyet gösterdiğimiz her alanda dönüşümün itici gücü, dönüşümün lokomotifi olduk. Cumhuriyetimizin 100’üncü Akbank’ın 75’inci yılında da ülkemizi ve sektörümüzü ileriye taşıyacak işlere imza atmaya devam edeceğiz.

NET SIFIR BANKA HEDEFİ

2022 yılının başında sürdürülebilirlik alanında bir önemli taahhütte daha bulunarak 2050 yılına kadar net sıfır banka olma hedefi koyduk. Sürdürülebilirlik stratejimiz sayesinde uluslararası arenada Global Finance tarafından ‘Sürdürülebilir Finansmanda Türkiye’nin En İyi Bankası’ seçildik.

2022 yılının dokuz ayında, toplam 40 milyar TL sürdürülebilir finansman sağladık. Böylece geçen yılın başında açıkladığımız, 2030 yılına kadar 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlama hedefimize daha da yaklaştık ve sağladığımız finansmanın toplamını 67 milyar TL’ye çıkarmış olduk.

ÖMÜR TAN QNB FİNANSBANK GENEL MÜDÜRÜ “KÂRLILIĞI KORURKEN, SÜRDÜRÜLEBILIRLIĞI ODAĞIMIZA ALACAĞIZ”

YENİLİKÇİ VE DİJİTAL ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ

Özellikle üretici, ihracatçı ve KOBİ ölçekli reel sektör müşterilerimize odaklanacağız. Hem reel sektör hem de bireysel müşteriler için ihtiyaçlar doğrultusunda finansman sağlarken aynı zamanda tüm müşterilerimizin işlerini ve hayatlarını kolaylaştırıcı, yenilikçi ve dijital çözümler sunarak destek sağlayacağız.

Bugüne kadar başta dijitalleşme olmak üzere çok çeşitli bankacılık alanlardaki öncü rolümüzü pekiştirecek plan ve projeler ile müşterilerimizi bir adım öteye taşımaya devam edeceğiz.

ODAKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VAR

Sürdürülebilirlik kapsamında attığımız adımları yoğunlaştıracağız. Geleceğimizin inşası adına banka olarak sürdürülebilirlik ve sorumlu bankacılık ilkeleri çerçevesinde attığımız adımları daha da çeşitlendireceğiz. Banka olarak önceliklerimiz kârlılığı korurken dijital bankacılık tarafındaki öncü rolümüzü pekiştirmek, tüm operasyonel ve kredi süreçlerimizin de sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek olacak.

HAKAN ATEŞ DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ “DİJİTALLEŞME VE MÜŞTERİ ODAKLI ÇALIŞIYORUZ”

KURUM KÜLTÜRÜ

DenizBank çatısı altında dijitalleşmeyi strateji değil, kurum kültürü olarak ele alıyoruz. Müşterimizi her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Bunlar bizim değişmez değerlerimiz. KOBİ’sinden çiftçisine, dijital ve mobil kanalları hayatın parçası haline getirmeyenler oyun dışında kalıyor.

Biz de müşterilerimizin dijitaldeki yolculuklarını daha kolay ve pratik hale getirmenin yanında, KOBİ’lerimizin dijitalleşmesi, akıllı teknolojilerin tarıma entegrasyonu gibi niş konuları da gündemimizde tutuyoruz. Halihazırda iyi performans gösterdiğimiz dijital müşteri kazanım süreçlerini daha da yukarı taşımak ise bizim için bir diğer hedef.

EN İYİ YATIRIM BANKACILIĞI HİZMETİ

Hedefimiz, en iyi yatırım bankacılığı hizmetini sunmak. Bu sebeple sadece büyük değil, küçük ve orta yatırımcı kitlesine uygun yatırım ürün ve işlem setini de kolay ve anlaşılır şekilde sunma gayretindeyiz. En geniş yatırım ürün gamı ve en iyi müşteri deneyimiyle bu alanda liderlik iddiamız var.