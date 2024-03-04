Halka arz rüzgarı 2024’te sürecek mi?

2021’de ve 2022’de sırasıyla 52 ve 40 şirket halka arz edildi. Toplam halka arz büyüklükleri 22,4 milyar TL ve 19,6 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021 ve 2022’nin ardından 2023 de halka arzlar açısından rekor bir yıl oldu.

Piyasaya 54 yeni şirketin girdiği 2023’te toplam halka arz büyüklüğü 79,9 milyar TL’ye ulaştı. 2023’te gerçekleşen rekor sayıdaki halka arz, bireysel yatırımcı sayısındaki 3,9 milyonluk artışta başrolü oynadı.

2021 ilk çeyrekte 2,22 milyon olan pay senedi yatırımcı sayısı, 2023 Ekim’de 8,6 milyonla zirve seviyeye yükseldi. Böylece son üç yılda 146 şirket halka arz edilirken, toplam halka arz büyüklüğü 120,1 milyar TL (7 milyar dolar) oldu.

Bu da halka açık piyasa değerinin neredeyse yüzde 6’sına denk geliyor. 2021 ilk çeyrekte 262 bin olan halka arza katılan ortalama yatırımcı sayısı ise 2023 son çeyrekte 3,48 milyona ulaştı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.