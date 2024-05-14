Halka arz rüzgarı tersine mi döndü? İşte 2 görüş

Borsada halka arzlar devam ediyor. Son olarak halka arz büyüklüğü 4,48 milyar TL, halka açıklık oranı yüzde 20,34 olarak gerçekleşen Lila Kâğıt payları, 9 Mayıs itibarıyla ‘LILAK’ koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Hisselerinin yüzde 16,5’i borsaya açılan Koton’un halka arz büyüklüğü ise 4,17 milyar TL oldu. Koton, 10 Mayıs 2024 itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da, ‘KOTON’ koduyla işlem görmeye başladı. Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş ise pay başına 70 TL sabit fiyatla 15-16-17 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak. Yenilenebilir enerji alanında 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren Enda Enerji Holding de halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Halka arzlar sürse de son dönemde gerçekleşen halka arzların hisse fiyatlarında düşüşler dikkat çekiyor. Nitekim 37,39 TL’den talep toplayan Lila Kâğıt hissesi, 9 Mayıs’ta kapanışını 41,14 TL’den yaptıktan sonra düşüşe geçti ve bugün 33,34 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yine pay fiyatı 30,50 TL olarak belirlenen Koton hissesi, 10 Mayıs’ta 33,54 TL’den kapansa da bugün geldiği noktada 28,18 TL’lere gerilemiş durumda. Peki, son halka arzlar neden eskisi gibi tavan tavan gidemedi? Halka arz rüzgârı dindi mi? InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü Mehmet Bilal Bircan ve Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı Tuğba Ekin, bu soruları ekonomist.com.tr okuyucuları için cevapladı:

“BÜYÜK HALKA ARZLAR İÇİN RÜZGÂR BİR SÜRELİĞİNE TERSE DÖNDÜ”

Mehmet Bilal Bircan/InvestAZ Araştırma ve Strateji Birim Müdürü:



“YATIRIMCILAR ARTIK DAHA SEÇİCİ DAVRANIYOR: Son dönemde halka arzlarda yaşanan getiri kayıpları yatırımcıların halka arzlara katılma konusunda daha seçici olmasını gerektirir bir hale geldi. En son halka arz edilen 3 şirkete baktığımızda, işlem görmeye başladığı ilk günden itibaren halka arz fiyatının altına düşerek yatırımcılarına zarar ettirdiğini gördük. Yaşanan bu düşüşler, sonraki arzlara katılmak isteyen yatırımcıları da doğal olarak düşündürmeye ve seçici davranmaya itiyor.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜKLERİ: Son 3 halka arzın büyüklüklerine baktığımızda 4 milyar TL ve üzeri büyüklüklerle karşılaşıyoruz. Bu büyüklükteki arzlar, piyasada işlem görmeye başladığı andan itibaren hisselerin üzerinde bir baskı oluşturuyor. Borsa İstanbul’un da 10.000 seviyesinin üzerine çıkarak psikolojik seviyeye ulaşması, ek olarak son zamanlarda para piyasası fonlarının artan popülaritesi yatırımcıları borsadan ziyade risksiz getiriye itiyor. Tüm bu etkenleri düşündüğümüzde Borsa İstanbul’da en azından bu büyüklükteki halka arzlar için rüzgârın bir süreliğine terse döndüğünü söylemek mümkün.

'HALKA ARZ RÜZGARI DİNMEDİ AMA...'

Tuğba Ekin/Ahlatcı Yatırım Araştırma Uzmanı:

“BU YIL DAHA AZ HALKA ARZ BEKLİYORUZ: Son halka arz olan firmaların borç oranlarındaki yüksek miktar ve piyasanın düzeltme hareketine denk gelen günlerde işleme başlayan yeni halka arzların ilk günde tavan getiri getirmemesi hatta günü ekside tamamlaması yatırımcıların halka arz hevesini biraz kırdı diyebiliriz. Bu yıl, 2023’e kıyasla daha az halka arz gerçekleşmesini bekliyoruz. Halka arz olmanın şartları ağırlaştırıldı. Sadece belli sektörlerde son yapılan değişiklik ile bazı imtiyazlar tanınıyor. Örneğin; gelirinizin belli bir miktarı savunma sanayi imalatı ya da yenilenebilir enerji sayesinde kazanılıyorsa gibi.



“BİLİNÇLİ VE SEÇİCİ YATIRIMCI SAYISI ARTTI: Faizlerin bu kadar yüksek, borçlanma maliyetlerinin kısacası sermaye maliyetlerinin bu denli erişimi zor olduğu bir dönemde halka arz, halka açılmak firmalar için can yeleği; bu elde edilen sermayenin nerede, nasıl kullanılacağı da yatırımcılar tarafından ilgi odağı oldu. Son zamanlarda halka arz olacak firmalarla ilgili olarak çok net, kısa ve açıklayıcı birkaç dakikalık sunumlar finansal piyasa uzmanları tarafından sıkça yapılıyor. Bu da yatırımcıların eğer firmada bir risk görüyorlarsa halka arza katılmamasını beraberinde getiriyor. Halka arz rüzgârı dinmedi ama her halka açılan hissenin tavan gideceğine olan koşulsuz inanç yerini, bilinçli ve seçici davranış gösteren yatırımcıya bıraktı diyebiliriz.

