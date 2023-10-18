"Hırvatistan’da Türk yatırımcılara köprü oluyoruz"

Hırvatistan, son yıllarda Türk yatırımcıların ilgi göstermeye başladığı ülkelerden biri. Bunlardan biri de Süzer Grubu’nun finans sektöründeki şirketi Kentbank. Hırvatistan-Türkiye maçı davetiyle gittiğimiz Hırvatistan’ın başkenti Zagrep’te Kentbank Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Hasan Ecesoy ile buluştuk. Ecesoy, Hırvatistan’daki iş fırsatları ve Kentbank’ın Hırvatistan yolculuğu ile hedefleri konusunda bilgi verdi. Ecesoy başlıklar halinde şu değerlendirmelerde bulundu:

Talip Yılmaz / HIRVATİSTAN

HIRVATİSTAN BÜYÜYEN BİR PAZAR

Hırvatistan'ın yaklaşık 4 milyon nüfusu ve 71 milyar Euro GSYH'si var. 2022'de yüzde 6,4'lük güçlü büyümesinin ardından bu yılda yüzde 2,9 büyüme gerçekleştirdi. Hırvatistan, verimli toprakları, gelişmiş ulaşım altyapısı, zengin yenilenebilir enerji kaynakları ve yetişmiş iş gücüyle, Avrupa pazarlarına yakınlık gibi avantajlarıyla Türk girişimcilerinin ve yatırımcılarının ilgisini çekiyor. Hırvatistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarının turizm, yenilenebilir enerji ve bankacılık sektörlerindeki yatırımları 2022'de 200 milyon Euro’ya ulaştı. İki ülke arasında enerji, altyapı, dijitalleşme, turizm, tarım, sulama ve hayvancılık başta olmak üzere geniş bir işbirliği ve ticaret alanı var. AB fonlarının sağladığı ivmeyle enerji, altyapı ve dijitalleşme yatırımlarının Hırvatistan'da artması bekleniyor. Ülke, müteahhitlik hizmetleri, deniz turizmi ve yat imalatının yanı sıra otel yatırımları gibi alanlarda da fırsatlar sunuyor. Türkiye-Hırvatistan arasındaki ticaret hacmi 2022'de 1 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadede 2 milyar dolar olarak belirlenen hedef, orta ve uzun vadede ise 5 milyar dolar olarak açıklandı.

EN BÜYÜK 9. BANKA

Kentbank olarak Hırvatistan'a 2011’de Banka Brod’u satın alarak girdik. Bugün 17 şubesiyle sektörde 9’uncu banka olmayı başardık. Türk firmalarının Hırvatistan'da ve Avrupa Birliği (AB) içinde hayata geçirecekleri projelere doğrudan ve Türk bankaları ile iş birliği yaparak destek veriyoruz. Kentbank olarak iki ülke ekonomisi arasında köprü olma amacı çerçevesinde, Hırvatistan ve Türkiye'den girişimciler için yeni iş fırsatları yaratarak bilgi ve danışmanlık desteği sağlıyoruz. Son yıllarda AB fonlarının desteklediği birçok altyapı ve üstyapı projelerinde Türk girişimcilerinin artan ilgisiyle birlikte bu alandaki işlere katkı veriyoruz.

KAPSAMLI ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ

Bireysel ve KOBİ girişimcilerinin yanı sıra kurumsal müşteriler de Hırvatistan'daki üretim, yatırım ve ticaretin finansmanı ve kurumsal bankacılık ihtiyaçları için kapsamlı çözümlere, uluslararası bankacılık ürün ve hizmetlerine Kentbank'ın deneyimiyle erişebiliyor. Başta girişimciler ve profesyoneller olmak üzere müşterilerin ticari ve özel finansal ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunan Hırvatistan'ın ilk gerçek 'kişiye özel hizmet' sunan bankasıyız. Üçü ticari olmak üzere 17 şube, 250 çalışan ve 1000'den fazla otomatik para çekme makinasından (ATM) oluşan bir ağ ve sürekli gelişen dijital bankacılık hizmetleri aracılığıyla başta bireysel müşteriler, KOBİ'ler ve Türkiye ilişkili şirket ve şahıslar olmak üzere geniş bir müşteri yelpazesine hizmet vermekteyiz.