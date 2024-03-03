Holdingler maden yatırımlarını artırıyor

Sektöre iş güvenliği ve çevre standartları konusunda yapılan eleştiriler sürerken, yerli ve yabancı maden yatırımları ise her geçen yıl artarak devam ediyor.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Erzincan İliç’te işletilen Çöpler Altın Madeni İşletmesi’nde yığılmış malzemenin kaymasıyla meydana gelen toprak kayması, büyük bir felaketin yaşanmasına neden oldu.

Toprak altında kalan dokuz maden emekçisini arama çalışmaları sonlandırılırken, olay sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Anagold Madencilik’in üretime yönelik faaliyetlerini durdurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da şirketin çevre izin ve lisans belgesini iptal etti. Fırat Nehri’ne 350 metre uzaklıktaki bu altın madeni sahası dünyanın önemli altın madeni sahalarından.

Yüzde 80 Kanadalı SSR Mining Inc ile yüzde 20 Türk Çalık Grubu’nun Lydia şirketine ait ortak bir yatırım şirketi olan Anagold tarafından işletilen sahadan korkulduğu gibi siyanür Fırat Nehri’ne sızarsa, tam bir doğal felaket söz konusu olacak.

Son yıllarda madencilik alanında yaşanan en büyük çevre felaketleri olarak değerlendirilen bu olayın çevreye ve sektöre etkilerini zaman gösterecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.