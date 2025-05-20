İK uygulamasını yurt dışına taşıyacak

Türkiye ve dünyada İK teknolojileri girişimlerine yapılan yatırımlar hızla artıyor. Start up’lar işe alım platformlarından bordro yönetimine, eğitim teknolojilerinden çalışan etkileşimi araçlarına kadar farklı alanlarda yenilikler sunuyor.

Ekonomist’in 27 Nisan-10 Mayıs 2025 tarihli sayısından

Dijitalleşme, esneklik ihtiyacı ve çalışan odaklı yaklaşımlar İK teknolojisi girişimlerinin yükselişini tetikliyor. Özellikle yapay zekâ, otomasyon ve çalışan deneyimine odaklanan İK çözümlerinin gelecekte de büyümeye devam etmesi bekleniyor. Bu girişimlerden biri olan Hero, insan kaynakları süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren ve özellikle SGK işlemleri gibi düzenleyici süreçleri otomatikleştiren bir platform. İşe giriş-işten çıkış işlemleri, emniyet ve jandarma bildirimleri, vizite onayları, iş kazası takip ve bildirimleri, teşvik süreçleri gibi kritik operasyonları tek bir sistem üzerinden yönetmeyi sağlayan platform, büyük veri analitiği ve çapraz kontroller ile hata risklerini minimize ediyor.

Bunun yanında, üretken yapay zeka teknolojisini İK süreçlerine entegre ederek, her gün güncellenen büyük veriyi işlenmiş bir şekilde kullanıcının erişimine sunuyor. Birçok alanda veri odaklı karar mekanizmaları oluşturan platformla İK yöneticileri operasyonel iş yükünden kurtularak daha stratejik kararlar alabiliyor.

VERİ TALEBİ YOK

Hero’yu diğer İK girişimlerinden farklı kılan en büyük unsur, kullanıcıdan bir veri girişi talep etmeden bütün bilgileri SGK ve diğer kurum ekranlarından çekerek, bu verileri kullanması. Bu sayede, kullanıcılar için ek bir iş yükü doğurmadı gibi mevcut durumda kullanılan ERP programları ile de entegrasyon sağlanmasına gerek kalmıyor. Yani, firma içerisindeki yapıyı değiştirmeden, kolaylıkla devreye alınıp; ilk günden itibaren verimli bir şekilde kullanılması mümkün oluyor.

Artı 365 Danışmanlık ve Hero CEO’su Berat Süphandağ, insan kaynakları alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren bir ekip olarak, özellikle SGK işlemleri gibi regülasyonlara bağlı süreçlerin ne kadar karmaşık ve zaman alıcı olduğunu gördüklerini ve Hero’nun bu ihtiyaçtan doğduğunu söylüyor.

ÇALIŞAN VERİMLİLİĞİ

Şu an, İK yöneticilerinin ve çalışanların deneyimini daha da iyileştirmek için üretken yapay zeka destekli dijital asistanlar üzerine çalıştıklarını ifade eden Süphandağ, hem şirket içi memnuniyet ölçümlerinde, hem de işe alım süreçlerinde bu teknolojiyi kullanarak çalışan deneyimini ve verimliliğini optimize ettiklerini vurguluyor. Gelecekte, İK süreçlerini tamamen otomatize eden, işe alımdan çıkış sürecine kadar tüm süreci entegre bir şekilde yöneten çözümler sunmayı hedeflediklerine dikkat çeken Süphandağ, şöyle devam ediyor:

“Türkiye’de edindiğimiz deneyim ve teknolojik altyapımızı kullanarak, benzer ihtiyaçlara sahip uluslararası pazarlara açılmayı planlıyoruz. Özellikle Ortadoğu ve Avrupa pazarlarında, SGK benzeri regülasyon süreçlerine sahip ülkelerde Hero’nun büyük bir değer yaratacağına inanıyoruz.”