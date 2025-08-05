Ofçay’ı alan Efor Çay ünvanını Efor Yatırım Sanayi yapıyor

Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, "Efor Çay, sadece çay şirketi değil, gübre ve madencilik faaliyetleri de var. Bu nedenle şirket adını Efor Yatırım Sanayi olarak değiştirme kararı aldık" diyor.

Enerji, tarım, gıda, içecek, madencilik ve gayrimenkul alanlarında yatırımı olan Efor Holding'in grup şirketlerinden Efor Çay, Ofçay’ın satın aldı. Gizlilik sözleşmesi gereği fiyat açıklanmadı. Ofçay, 2018 yılında Jacops tarafından 75 milyon dolar değerleme ile Kasap ailesinden satın alınmıştı. Jacops, satın alma sonrası şirkete yaklaşık 60 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, "Ofçay'ın yıllara dayanan tecrübesi, Efor Çay’ın yenilikçi ve dinamik yapısıyla birleşerek Türkiye çay pazarında güçlü bir sinerji yaratıyor.

Bu birleşmeyle birlikte şirket, üretim hacmi bakımından Türkiye’nin en büyük üçüncü çay üreticisi konumuna yükseliyor" diyor. Satın almayla birlikte, üretim kapasitesinin yüzde 100 oranında artırılması, üretim alanını ise yüzde 85 büyümesi bekleniyor.

Güçlü talep var

2024 yılında tamamladığımız halka arz süreciyle 1,3 milyar TL’lik yatırımcı güveni sağladıklarını söyleyen Efor Holding Gıda ve İçecek Grup Başkanı Ediz Kaboğlu "Bugün itibarıyla sektörde 13’ü aşkın üretim ve enerji tesisimizle faaliyet gösteriyoruz. Trabzon, Rize ve Artvin’deki yaş çay tesislerimizde toplam 139 bin tonluk yaş çay işleme kapasitesine sahibiz. Bu güçlü üretim altyapımız, Malatya Arapgir’deki 9,95 MW’lık güneş enerji santralimizle sürdürülebilirlik vizyonumuzla entegre biçimde ilerliyor.

Türkiye, kişi başı yıllık 4 kilogram çay tüketimiyle dünya liderliğini elinde bulunduruyor. Böylesine güçlü bir iç talep, bizi hacimsel büyümenin ötesinde yüksek katma değerli çay segmentine yönlendirdi.

Efor Holding Mali İşler ve Finans Grup Başkanı Selin Uras, birleşmenin yalnızca operasyonel değil, aynı zamanda stratejik finansal kazanımları da beraberinde getirdiğine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ülkemizin iki değerli markasının birleşmesi; milli sermayeyi güçlendiren, sürdürülebilirlik eksenli yatırımları destekleyen ve entegre finans mimarimizi tamamlayan stratejik bir büyüme hamlesidir. Bu birleşmeyle yalnızca bilanço büyüklüğümüzü değil, aynı zamanda kurumsal yönetişim kültürümüzü ve ESG uyumlu finansal sürdürülebilirlik vizyonumuzu da güçlendirmiş bulunuyoruz.”



Efor Holding Mali İşler ve Finans Grup Başkanı Selin Uras ise Efor Holding’in 2024 performans verilerini de paylaşarak, “Grup olarak net satışlarda 300 milyon doları, toplam varlıklarda ise 500 milyon doları aştık. Efor Çay’ın piyasa değeri bugün itibarıyla 1,3 milyar doları aştı" ifadelerini kullandı.

Ünvan değişiyor

Efor Çay, gübre ve madencilik alanında yaptığı yatırımlarla birlikte şirket ünvanını değiştirme kararı aldı. İbrahim Akkuş'un verdiği bilgiye göre Efor Çay, yüzde 100 ortaklığı Efor Gübre ve Madencilik ve Efor Gübre'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Efor Global Madencilik'le birlikte gıda, gübre ve madencilik alanında faaliyete sahip. Yine tüketici taleplerine göre kahve, soğuk çay ve fonksiyonel içecekler alanında da yatırımlar artarak sürecek. Bu kapsamda şirketin unvanının Efor Yatırım Sanayi olması için yasal süreç başlatıldı.

Efor Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş ünvan değişikliği hakkında açıklama yapıyor: