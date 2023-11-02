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İkinci yüzyılda kadının sesi daha çok duyulmalı

KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ile Türkiye’de kadın girişimciliğin geldiği noktayı ve ikinci yüzyıl perspektifini konuştuk.

02 Kasım 2023
İkinci yüzyılda kadının sesi daha çok duyulmalı

Cumhuriyet, kadınların iş dünyasına katılımı konusunda devrim yarattı. Bugün Türkiye’de kadın girişimcilerin kurduğu yaklaşık 150 bin işletme bulunuyor. KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, “2’nci yüzyılda daha çok kadının sesini dünyaya duyurabilmeliyiz” diyor. 

1913 yılında kadınlara hizmet veren bir terzihane işletmesi kuran Behire Hanım’dan Cumhuriyetin 100’üncü yılına uzanan Türkiye’nin kadın girişimcilik hikayesi, bugün hala istenilen noktaya ulaşamasa da devrim niteliğinde bir
değişime yol açtı. 

Yaklaşık 150 bin kadın işletmenin var olduğu Türkiye’de kadın girişimciler tüm işverenler arasında yüzde 11,5’lik bir orana sahip. Dünya genelinde kadın girişimci oranı ise yüzde 34 seviyesinde. 

Tam 21 yıl önce, 37 girişimci kadın tarafından kurulan Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), kurulduğu günden bu yana da kadın girişimciliğinin yaygınlaşması için çalışıyor. 

Aynı zamanda, kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunların kadınların tüm alanlarda karşılaştıkları eşitsizlik ve adaletsizliklerin bir sonucu olduğunun bilinciyle toplumda kadının güçlendirilmesi için de çaba gösteriyor. 

Eğitimde, istihdamda, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda kadınlara fırsat eşitliği sağlanması gerektiğine dikkat çeken KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu, “Bizim hedefimiz kadın girişimci sayısını artırmak ve Cumhuriyetin 2’nci yüzyılında daha çok kadının gücünü, sesini dünyaya duyurabilmek” diyor. 

Bezircioğlu ile Türkiye’de kadın girişimciliğin geldiği noktayı ve ikinci yüzyıl perspektifini konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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